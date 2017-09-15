中国商用航空梦：除了C919，这两件事也引人注目

美媒称，中国在商用航空工业领域的抱负早已众所周知，而近期中国取得的几个里程碑式成就让其梦想进一步接近现实。
据美国《航空和空间技术周刊》网站9月11日报道，在1999年成立的中国航空工业第一、第二集团公司事实上标志着中国开始进入商用飞机市场，自那以后没人怀疑中国的抱负，以及其航空工业的发展方向。但是当时外界对中国何时能实现这个抱负不太确定。此后近20年里，形势变得越来越清楚，如今中国无疑正在走向成功，有望避免其他几个国家折戟的命运，在大型商用飞机制造领域分得一杯羹，并打破空中客车公司和波音公司形成的长期双头垄断局面。
报道称，没有其他哪个国家能有中国的资本：一个拥有明确的长期经济和战略规划的稳定政府，以及一个巨大的国内市场。根据各项市场预测，到2036年，中国的国内航空客流量预计将是如今的四倍，达到16亿人次，超过2036年美国国内预计航空客流量的两倍。
报道称，中国设计和制造的飞机要在世界舞台上与波音737或空客A320等客机正面交锋，仍有很长的路要走。但尽管如此，中国的发展势头摆在那里，其航空工业也正在进入一个发展和成熟的新阶段。
大部分观察人士会用去年5月首次试飞的C919单过道大型客机来说明中国航空工业的发展成就。然而还有其他两件事也引人注目。
报道称，第一件事是去年中国成立了中国航空发动机集团，对航空发动机技术和能力进行整合，并展示开发国产飞机发动机现在已是中国的一个优先战略重点。如今中国已经可以获得金属铼，这种稀有金属可合成超耐热合金，用于生产高压喷气发动机的涡轮叶片。2010年中国陕西省发现铼，占全球储量的7%，此后中国做了大量努力开采并提取这种金属。此外，中国公司最近还取得一个重大技术里程碑，打开了量产单晶涡轮叶片的大门，这是现代喷气式发动机的关键组件。
第二件值得关注的事情是中国商飞公司最近的一轮融资行为——该公司上个月以10年期债权投资计划的形式筹集150亿元人民币资金，另外还有今年6月空中客车公司和中国国家发展和改革委员会签署的谅解备忘录。这个融资行为和谅解备忘录意在帮助中国形成发展成熟、具有竞争力的国内供应链，前者向供应链注入研究和发展资金，而后者整合空中客车公司全球供应网络中的中国供应商。根据《中国制造2025》计划，到2025年实现中国供应商提供飞机80%的部件的目标。
这些事件和战略计划说明，中国航空产业已经认识到，要想成为全球市场的一个有力竞争者，就既需要深度，也需要广度。通过在价值链的两头着手——飞机设计和最后组装——中国人如今知道，从长期来看他们的产业成功与否，取决于价值链中间环节的发展，也就是部件和子系统部分。
报道称，中国正在全国范围深度投入产业布局，从天津和上海等海滨城市到陕西和四川等西部省份的新产业前线，从稀有金属加工到复杂飞机部件的生产和组装。中国正在向世界展示，就其商业航空成就而言，更大的还在后头。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost