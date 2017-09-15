新加坡扩大对失踪中国船员的搜救范围

新加坡9月14日电，新加坡海事及港务管理局14日发布消息说，相关部门已扩大对在13日翻船事件中失踪的3名中国籍船员的搜救范围。
新加坡海事及港务管理局说，搜救行动由新加坡多部门联合进行，水面搜救范围已从130平方公里扩大至250平方公里，空中搜救范围从770平方公里扩大至2701平方公里。
记者14日乘坐新加坡海军“无惧号”巡逻舰前往失事海域，“无惧号”上的官兵不时地用望远镜搜寻海面，新加坡海军另一艘“独立号”巡逻舰也在相关海域参与搜救。
13日凌晨，一艘在多米尼克注册､载有11名中国籍船员和1名马来西亚籍船员的挖沙船，在新加坡海域与一艘在印度尼西亚注册的油槽船相撞后倾覆。目前，已确认1名中国籍船员和1名马来西亚籍船员遇难，3名中国籍船员失踪，其他7人获救。获救中国籍船员中，1人胸部和头部受伤但总体稳定，其他6人已出院。
事发后，中国驻新加坡大使馆立即启动领保应急机制，使馆官员紧急联系新有关部门，要求新方全力搜救失踪人员､救治伤员并妥善安置其他人员。
据了解，新加坡方面已投入280名搜救人员､5架飞机和29艘船只进行搜救。印尼救援协调中心也出动10艘船只在印尼水域协助搜救。(新华社)
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