中国三年后实现乙醇汽油全覆盖 助力雾霾治理

英媒称，据国家媒体9月13日援引政府文件称，中国计划到2020年将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。目前中国政府正努力提升玉米的工业需求并治理雾霾。
路透社9月13日报道称，这是中国政府首次为在全国范围内推广E10乙醇汽油设置时间表，不过尚未宣布正式政策。E10乙醇汽油含有10%的乙醇。
目前中国国内车用燃料添加生物燃料的强制标准由地方制定，没有与美国和巴西类似的全国性强制添加标准。
“这一消息大大提振了业内信心。”卓创资讯分析师毛原飞表示，并称如果没有政府的支持，乙醇可能因为太贵而难以在市场上推广。
此时去除堆积如山的库存玉米的压力也越来越大。据估计，中国国家玉米储备量约为2亿吨，相当于一年的需求量;此前政府为了支持农户，实施了玉米收储计划。如今该计划已经停止。
“专家已经建议扩大乙醇的生产和消费，以平衡供需，并有效处理过剩供应。”国家能源局一名未具名官员说。
这名官员补充称，中国对可再生液体燃料的使用落后于其他国家，2016年消费量仅有300万吨，还不到全国成品油消费量的1%。
9月13日的文件称，政府还打算在2025年之前，在国内开始大规模生产纤维素燃料乙醇。
中国目前是全球继巴西和美国之后的第三大乙醇生产国，每年产量超过200万吨。
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