刻意用简体字标语“庆祝九一一恐袭”，港中大学生会被指栽赃嫁祸内地学生

据香港文汇报报道，13日，港大“民主墙”上，有人贴出“庆祝九一一恐袭16周年”的标语，暂未知是何人所为。
“民主墙”由香港中文大学学生会负责管理，学生会会长黄政鍀接受媒体采访时称，有关字句没有违反“民主墙”使用守则，故学生会拒绝将其移除。
不少网民质疑，标语特意使用简体字，很可能是别有用心的人企图嫁祸栽赃内地学生，只可惜这栽赃嫁祸漏洞百出，也太不用心了吧？来看看微博网友如何评论：
@樱颜2005：下作，内地都是911，谁说九一一？
@轻暖Sisi：我也觉得傻，内地谁说话会写九一一？傻吧，思维方式就默认911了
@超闲的贤：我们内地的一般都说911事件！不会说九一一恐袭啊！栽赃者没脑啊
@蓝衫艺术：内地也不会称“恐袭”，能想出这么下贱的招数果然智商不行~~~
@火星凉粉：第一次见“九一一”这种写法~~
@自甘堕落赛神仙：也有可能是“港独”自黑啊，哈哈哈
@NutsClown：九一一的说法完全是香港的啊
@那么多相机淘宝店：大陆也不说”恐袭”啊。而且一般也会写成911，念成“九幺幺
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