印有简·奥斯汀肖像的新版10英镑钞票开始流通

英媒称，印有英国小说家简·奥斯汀肖像的新版10英镑钞票已开始流通，这标志着除女王之外的女性肖像重新登上英格兰银行发行的钞票。
据英国广播公司网站9月14日报道，旧版5英镑钞票曾印有女改革家伊丽莎白·弗莱的肖像，弗莱的肖像后被温斯顿·丘吉尔的肖像取代。
新版10英镑钞票是用聚合物制成的，上面有供盲人识别用的凸点。
新版钞票将取代印有自然学家查尔斯·达尔文肖像的旧版，在2018年春季之前，店铺仍将接受旧版钞票。官方会提前三个月公布确切的废除日期。
英格兰银行行长马克·卡尼说：“新版10英镑钞票是对简·奥斯汀的纪念。奥斯汀的小说拥有广泛吸引力，到了今天仍如初次出版时那么掷地有声。”
苏格兰的钞票可由多家银行发行。它们将在未来几周内让自己的新版10英镑钞票开始流通。
女性形象持续出现在苏格兰的钞票上，医生、主张妇女参政者埃尔茜·英格利斯的肖像仍印在克莱兹代尔银行发行的50英镑钞票上面。
数亿张印有简·奥斯汀肖像的聚合物材质钞票已印刷完毕，将在未来数周和数月内陆续进入流通领域。
英格兰银行称，聚合物材质的钞票比纸币更耐用，也更干净。英格兰银行坚持采用这种材料，尽管有宗教组织和素食主义组织抱怨称生产过程中使用了动物油脂。
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