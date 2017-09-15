中国银行业试水“刷脸取款”

没带银行卡，不借助手机，站在ATM机前，看两眼摄像头，按提示操作就能取钱。这样的场景，近日在中国农业银行贵阳中南支行变为现实，引起当地民众关注。
记者实地走访发现，作为中国银行业协会认可的四星级网点，这家支行服务充满了科技感。进入大厅，智能机器人“小艾”会热情地打招呼，引导客户分流办理业务。而在自助服务区内有一排ATM机，其中两台贴有“支持刷脸取款”字样。
按语音提示，记者点击“刷脸取款”按钮，并对准摄像头，扫描通过后输入手机号或者身份证号验证，经系统比对一致后，输入取款金额和密码，核对确认即可取款，整个过程不到1分钟。
据中国农业银行贵州省分行个人金融部自助营运部经理张丹介绍，上线“刷脸取款”功能主要是为了提升用户体验，使用户在没有带卡的情况下也能取款。她表示，和传统插卡取款方式相比，“刷脸取款”的推出既能有效降低伪卡风险，也可以减少吞卡现象。
记者了解到，目前这两台自助机暂不支持跨行取款，且一个银行账户每天限额3千元。据悉，接下来该行会推广“刷脸取款”，争取年底实现覆盖全省支行。
对于安全性，该行工作人员解释称不必担忧。“刷脸取款”采用的是红外双目摄像头活体检测技术，可有效防止恶意用户采用照片、面具、假人甚至是视频伪造真人，欺骗系统。其次，用户后续还要输入系列信息进行身份确认。
针对网友关心的整容脸、双胞胎等如何识别问题，工作人员答复称现阶段可能会有细微误差，但随着系统自我学习改进，将会提高精准率。
近年来，日渐成熟的人脸识别技术在多个领域受到关注。早在2015年初，中国互联网银行微众银行就向外界展示了其通过人脸识别和大数据信用评级发放贷款的技术。
“摇头、眨眼、张嘴”，此前这样的一套人脸识别标准更多被互联网金融贷款平台所应用，以帮助解决传统融资流程中客户身份核实、防范欺诈风险、远程开户等难题。
在传统银行业内，2015年10月，招商银行就在深圳推出了“刷脸取款”业务。资料显示，去年招行在中国106个城市近千台ATM机上新增了该功能。
“实际上这并不是最近才出现的新技术。”贵州省智慧城市研究院院长杨敢认为，“刷脸”支付普及前，还有难点需要攻克。比如，如何实现商家和公安机关的人像数据的互通，如何降低人脸识别机器的成本等。
“不过，这些都是时间问题。未来，可能形成‘刷脸’支付和手机移动支付交互使用的情形。”他预测。
业内人士分析表示，从银行业角度看，“刷脸取款”的技术引入及系统维护成本较大，而且仍有很多用户特别是老年用户难以适应或信任这种取款方式，所以短期内还难以在全国普及。
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