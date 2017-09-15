特朗普以罕见个人干预做法阻止中资公司收购美企

外媒称，美国总统特朗普13日阻止中国支持的一家基金收购一家美国芯片制造商的努力，表明美国政府将严密审查中国在半导体技术领域的投资。
据美国《华尔街日报》网站9月14日报道，特朗普对这项交易采取了罕见的个人干预做法，此前交易双方请求他推翻之前美国海外投资委员会（CFIUS）作出的负面决定，这一跨部门委员会出于国家安全考虑对外国在美投资进行审查。
报道称，在一项交易提请总统批准之前，如果不能获得该委员会的批准，公司通常会撤销交易，来避免可能被白宫否决。但由中国资金支持的坎宁布里奇资本公司和莱迪思半导体（LSCC）采取了不同寻常的公开挑战的方式，试图挽救交易，这项交易已成为中美之间在芯片技术和外国直接投资问题上更广泛争端的焦点。
根据白宫的声明，特朗普认为这项交易可能“有损美国国家安全”，因为“可能涉及向外国收购方转移知识产权、中国政府在支持这项交易中所发挥的作用、半导体供应链完整性对美国政府的重要性以及美国政府对莱迪思产品的使用”。
另据俄罗斯卫星通讯社9月14日报道，特朗普否决了中资公司收购美国芯片制造商莱迪思半导体公司的交易。据称，如果该公司被收购，那么美国的国家安全因存在“向外国买家，即中国政府转让知识产权客体的可能”而面临风险。
此外特朗普还指出，务必为美国政府维持莱迪思公司所产半导体的可靠供应。
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