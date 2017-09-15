洛马展示筒射微型无人机：可在水下及空中起飞

美国《防务新闻》周刊网站9月12日报道称，洛克希德-马丁公司公布了一款完全在英国设计和制造的轻量筒射微型无人机系统，它可以由不同领域和军种的平台发射。
这款无人机被称为“先驱者”，它宽为4英寸（1英寸约合2.54厘米），重量不到2公斤。洛克希德-马丁公司的无人机系统国际业务发展经理保罗·詹姆斯说，它可以从直升机、车辆、水面舰船和潜艇上起飞，也可以手持发射。詹姆斯正在伦敦参加防务与安全设备国际博览会。
该公司12日在它的展位上展示了这款无人机系统，并提供了这种无人机在按下一个按钮后即刻从一个水池、一辆汽车和手中发射的视频，从水池中发射是为了模拟它部署在水下潜望镜深度、由潜艇上发射的能力。
这款无人机拥有折叠翼结构，以便能置于一个筒射系统内。“先驱者”的飞行速度可以达到50节，并能连续飞行两个半小时。有效载荷位于无人机的背部，白天和夜间均可使用。
洛克希德-马丁公司对“先驱者”的设想，包括让潜艇能够在一直不被发现的同时，拥有深度态势感知能力，以便为军事行动提供支持或对岸上进行大面积监视。据詹姆斯称，“这些信息可以实时传回潜艇”。
他说：“这也适用于一架经过敌对区域的军用飞机，适用于携带手持发射装置的部队。”
这款无人机由洛克希德-马丁公司的通用地面控制站控制。詹姆斯称很多客户已经拥有该公司的无人机，他说“先驱者”不需要新的控制站即可为他们所用。他还说，这款系统还可以在预编程配置中完全自主飞行。
詹姆斯称，这款无人机是与英国沃思研究公司合作研发的。
詹姆斯称，洛克希德-马丁公司现在准备开始出售“先驱者”无人机，因为它是在英国研发的，并且能够以不受《国际武器贸易条例》限制的配置出售，这为该款无人机的出售提供了“一个广阔的国际市场”。
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