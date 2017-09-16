澳高官访中国寻求加强经济联系

美媒称，澳大利亚和中国官员16日在北京举行了旨在加强两国贸易和经济联系的会谈。
据彭博新闻社网站9月16日报道，澳大利亚国库部长斯科特·莫里森在会后说，中澳两国“探讨了一系列问题，首先就是我们对发展经济和抵御贸易保护主义的共同承诺”。官员们还探讨了投资、竞争和收入政策等问题。莫里森说，中国的资本控制并未对其在澳大利亚的投资构成严重影响。
报道称，澳大利亚是发达世界中最依赖中国的经济体，两国双边贸易额超过1550亿澳元（1澳元约合5.2元人民币——本网注）。其中很大一部分是包括铁矿石和煤炭在内的澳大利亚原材料的交易。
报道称，中国目前正设法从重工业驱动型经济转变为内需拉动型经济，这一点体现在澳大利亚的旅游领域。2016年有约120万人次的中国游客赴澳，而40年前的数字仅为500人次。
报道称，不过，中国在对澳大利亚进行投资方面遭到了强烈抵制。民调显示，澳大利亚人认为本国批准了过多中国人购买房地产的行为，目前澳大利亚看涨的房价已经变成政治问题。政府在2015年加紧了对向中国买家出售农业用地行为的审查，售价超过1500万澳元的交易必须得到审批。在对中国投资的问题上，澳大利亚落在了后面，它对世界第二大经济体的投资还不及对巴布亚新几内亚的投资。
在中澳官员双边会晤前发表的声明中，莫里森与贸易和投资部长史蒂文·乔博说，澳大利亚和中国在开放全球贸易与投资方面存在共同利益。两国于2015年签署了自由贸易协定。
报道称，两国在贸易方面的密切关系与美国和中国日益加剧的紧张关系形成鲜明对比。美国贸易代表莱特希泽上个月宣布，将对中国在知识产权、技术转让和创新方面的做法展开调查。
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