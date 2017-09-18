安倍支持率开始恢复 拟年内解散众院推进修宪

日媒称，日本首相安倍晋三向执政党负责人表示，已开始讨论年内解散众议院问题。他考虑在28日召开的临时国会会议一开始决定解散，但会在仔细分析局势后作出最终决定。
据日本《朝日新闻》9月17日报道，根据媒体的舆论调查，安倍内阁支持率正处在恢复过程中，民进党正因为退党骚乱而处于混乱状态，因此，安倍认为现在是打开局面的好机会。他原本打算利用在众参两院中拥有三分之二议席的修宪势力来提出修宪动议，但现在改变了方针。
报道称，在应在野党要求终于召开的临时国会会议一开始就解散众议院，必将遭到在野党的反对，会被认为是在掩盖森友学园和加计学园问题。在朝鲜不断进行核试验和发射弹道导弹的情况下，安倍将谨慎选择解散时间。
报道称，解散时间有多个选项，最早是临时国会召开的9月28日。在这种情况下，可能设定10月10日公示，22日投开票，或者17日公示，29日投开票的日程安排。
另一方面，美国总统的访日有可能安排在11月4日至6日进行，首相也考虑在那之后解散众议院。不管哪种选择，众议院选举都会按照新的选区划分法来进行，总席位数将比现在减少10席。
安倍当初希望利用自民党、公明党、日本维新会等现有“修宪势力”来提出修宪动议，预定在明年12月快要任期届满时进行，于是在今年5月提出了在宪法第九条中明确写入自卫队内容的提案，并敦促进行讨论。但是，因为强行通过“共谋罪法”以及森友学园和加计学园问题，安倍政府支持率下滑。在7月的东京都议会选举中，自民党大败。在凝聚力降低的情况下，自民党内纷纷出现质疑首相修改宪法第九条方案的做法。公明党表示了反对过早提议修宪的意见，修宪举措正在陷入停滞。
另外，民进党因为党内退党骚乱而持续低迷。由于8月进行内阁改组后，安倍内阁支持率开始恢复，安倍首相认为通过众议院选举，执政党有可能至少维持过半数议席，因此转而奉行由新的议员团队来修宪的方针。
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