中俄潜艇能“击沉”美国海军？美刊称美军反潜战力严重退化

美国《国家利益》双月刊网站9月12日发表戴夫·马宗达的文章《俄罗斯或中国潜艇能在战争中“击沉”美国海军吗？》称，问题不仅仅是美国海军在反潜作战能力所必需的硬件方面没有什么投入——训练方面实际上也存在不足。亨德里克斯说：“航母不再装备S-3‘北欧海盗’反潜机，而且配备吊放声呐的直升机的作战能力，也没能在近些年的演习中得到足够锻炼，这让身处争议水域的航母战斗群作战指挥人员，为部队的安全感到担忧。装备舰首声呐并且舰尾装备有被动式声呐的水面舰艇也是一样——没有得到足够的锻炼，无法做到得心应手，尤其是在和一些难缠的目标对抗时，比如先进的核潜艇或某些最顶级的常规潜艇。”
尽管美国海军一直在发出警告，提醒人们注意正在复苏的俄罗斯潜艇作战能力，以及中国潜艇所造成的不断加剧的威胁，但是主要问题还是海军自身已经变得弱得多的反潜作战能力。就算当今的俄罗斯和中国潜艇加在一起，也难与曾经十分强大的苏联海军相提并论，造成的威胁也不可同日而语——1991年解体前，苏联拥有约240艘潜艇。
美国战略与国际问题研究中心（CSIS）在最近发布的一份名为《北欧水下战》的报告中说，冷战后期，有些苏联设计人员和西方分析人士认为，苏联在声学隐形性能的设计上已经开始领先美国。但是俄罗斯的技术进步在苏联解体后显然陷入了停滞，对俄罗斯潜艇部队来说，20世纪90年代社会、经济和政治方面的动荡以及严重的资金不足，基本上是失去的十年。
美国海军退役上校、新美国安全中心国防战略和评估项目负责人杰里·亨德里克斯说：“俄罗斯已经在继续利用苏联时代末期出现的一系列技术进步——之前由于预算有限，俄罗斯无法利用这些技术。然而，美国及其盟友却由于伊拉克和阿富汗战争的牵扯，任由自身的反潜作战能力越变越弱。”
CSIS在报告中指出，俄罗斯联邦海军舰队现在总共拥有约56艘潜艇，大约是苏联潜艇舰队规模的五分之一。此外，美国CNA公司研究员迈克·科夫曼指出，俄罗斯潜艇编队中最多只有一半潜艇能够随时投入使用。CSIS在研究报告中举了一个例子：俄罗斯北方舰队名义上有42艘潜艇处于服役状态，但是大概只有22到31艘潜艇能够投入使用。科夫曼对《国家利益》说：“有人说，俄罗斯现役潜艇的活动水平与冷战时期相当，这是所能听到的最令人迷惑不解的事情之一。这显然不可能！在潜艇部队规模只有苏联五分之一，并且其中只有50%——我认为这已经是非常慷慨的推测了——能够投入使用的情况下，现役潜艇的活动水平怎么可能与当时世界上规模最大的潜艇编队相当呢？”
与此同时，在世界的另一边，中国人民解放军海军拥有70多艘潜艇，并且规模还在迅速扩大。然而，中国潜艇的质量比不上美国或俄罗斯潜艇——尽管亨德里克斯认为，中国最新的093B型和即将问世的095型核潜艇在声学隐形性能方面，可以与美国海军改进后的洛杉矶级核潜艇一较高下。美国海军中将、海军能力和资源整合作战部副部长约瑟夫·马洛伊2月25日对众议院军事委员会海权与武力投射小组委员会说，中国拥有“至少70艘（潜艇），并且还在建造”。他说：“又回到了质量对数量这个问题上，但与此同时俄罗斯也在建造……并且俄罗斯造的是高端得多的潜艇。”
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