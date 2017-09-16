中俄军演考验解放军全球战力 首次在陌生海域演习

港媒称，中俄两国举行的一次年度军演将于下周进入第二阶段，中国届时要在一片不熟悉的海域检验其海军的全球实力。
据香港《南华早报》网站9月14日报道，参演的中国海军舰艇编队由导弹驱逐舰、导弹护卫舰、综合补给舰和援潜救生船组成，并携带舰载直升机和深潜救生艇，已于9月13日从青岛起航。据报道，演习将从9月18日持续到26日，演习海域为日本海和鄂霍次克海。中俄海军第一阶段联合演习已于7月在波罗的海举行。
报道称，下周，中国海军将首次在不熟悉的海域——即位于日本北海道以北的鄂霍次克海——举行演习。演习涉及援潜救生等课目，中俄两国此前举行的联合演习并不包括这些。俄罗斯国防部称，俄中两国将于18日至21日在符拉迪沃斯托克举行岸上演习，22日至26日举行海上演习。
北京的军事专家李杰称，中国希望通过演习展示在全球的作战能力。他说：“如果中国海军想要成为真正的深海海军，那就要具备在全天候条件下以及在不熟悉的海域作战的能力。只有俄罗斯能向中国提供这种训练场所。”
上海的海军专家倪乐雄说：“一旦日俄发生海上冲突，莫斯科并不需要中国的帮助。但莫斯科还是愿提供这片重要海域进行此次联合演习。这表明了俄罗斯在政治和外交上支持北京的态度。”
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