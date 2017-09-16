F1与新加坡再续四年之约

世界一级方程式赛车锦标赛（F1）15日宣布，将与新加坡大奖赛续约四年，新合同到2021年赛季结束。
F1新加坡赛车公司和新加坡旅游局当日在新加坡大奖赛即将拉开大幕之际，宣布了这一消息。
F1总裁凯里表示，新加坡夜间赛在新加坡滨海湾美丽的夜色映衬下举办，是F1一年中最令人激动的活动之一，他们将与新加坡方面密切合作，使未来几年的赛事更加精彩。
据了解，新加坡是否继续举办F1的协商工作今年2月展开。由于F1管理层出现变动，新加坡政府需要花时间研究承办这一赛事的可行性。新加坡政府将承担60%的费用，一年平均费用约1.35亿新元。大奖赛过去十年吸引45万名国际旅客，旅游收益约14亿新元。
10多年前，新加坡给外界的印象是“高效率但无趣”，2008年举办F1夜间赛，向世界展现了新加坡动感与充满活力的一面，这一赛事也被誉为“F1皇冠上的宝石”。新加坡面积狭小，赛车道位于城市繁华路段，由于相关路段在赛事期间要封路，尽管封路天数已从最初的12天降至目前的6天，但是仍因影响人们出行和附近商户生意而招致埋怨。（新华社）
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