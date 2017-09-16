美太平洋司令部将迎来新司令：被赞“没有废话”

美国《华盛顿时报》网站9月13日发表题为《现任太平洋舰队司令将成为太平洋司令部负责人》的报道称，太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特上将有可能成为夏威夷太平洋司令部司令。
国防官员称，斯威夫特将与历届太平洋舰队司令一样，从珍珠港一路升迁至太平洋司令部所在地——夏威夷的H·M·史密斯营。斯威夫特将代替哈里·哈里斯上将，自2015年5月以来，哈里斯一直担任太平洋司令部司令一职。
斯威夫特在太平洋舰队赢得了“没有废话的作战司令”美誉，他既是个思想家，又是个战士。据称，斯威夫特是首位采取措施将太平洋上的国际日期变更线模糊化的司令，该国际日期变更线将美国海军舰队划分在东太平洋和西太平洋两个区。此举使得美国海军第三舰队首次从美国本土一直扩张到西太平洋，以应对来自中国的威胁。过去几十年来，这一直是政策上的禁忌。
两名官员称，哈里斯已拒绝再担任3年的太平洋司令部司令，而且有可能被任命为美国驻澳大利亚大使。
一旦哈里斯被任命为美国驻澳大利亚大使，斯威夫特将很快填补他的位置，最快可能在今年冬天。
报道称，哈里斯也曾担任太平洋舰队司令，而且是最早质疑中国在南中国海的战略航道上扩建岛屿行为的美国军方高层领导人之一。
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