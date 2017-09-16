日本对印示好信号过于强烈 有被敬而远之风险

日媒称，日本首相安倍晋三和印度总理莫迪9月14日在甘地讷格尔举行了首脑会谈，确认了推进合作的方针。
据《日本经济新闻》网站9月15日报道，关于安保合作，磋商了进一步扩大今年启动的包括美国和印度两国海军、日本海上自卫队参加的三国联合演习的方针。此外，关于印度显示出兴趣的日本救援飞机“US2”，也确认将就购买事宜继续展开磋商。安倍表示，“以和美国总统特朗普的稳固信任关系为基础，进一步推进日印美的合作”。
报道称，日印还就展开包括美国在内的海洋安保领域合作达成了一致。安倍表示，“将加强具有相同价值观的自愿联盟的合作”。
另据《日本经济新闻》报道，安倍在首脑会谈中表示提供约1900亿日元的日元贷款。1900亿日元中的1000亿日元将投向采用日本新干线方式的孟买—艾哈迈达巴德间的约500公里高速铁路。莫迪表示欢迎称，“希望为早日开通而努力”。安倍首相对于印度规划的其他高速铁路路线采用日本方式表示了期待感。会谈中确认了就亚洲基础设施投资展开合作的方针。安倍希望基础设施出口战略能带动两国的经济发展。
报道称，像高铁这样日本企业能参与业务的基础设施出口将巩固日本经济的基础。在两国首脑达成协议的经济合作中，基础设施投资项目比比皆是。日本提供的约1900亿日元的日元贷款大部分将投向铁路、公路、电力和自来水等基础设施建设。
安倍表示，“将强有力地推进拉动印度洋太平洋地区与全世界的和平与繁荣的特殊战略伙伴关系”。
不过，日本外务省的一名官员说：“如果日本的示好信号过于强烈，未必不存在被敬而远之的风险”，这似乎也描述日印关系的困难。
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