马来西亚拖鞋男凭一张纸从银行盗走百万现金

在电影中我们看过很多银行抢劫案，或声势浩大，或构思精巧；但是，像下面这个故事一样平淡、离奇，甚至滑稽的，却很难找到。
故事发生在马来西亚，银行被盗走的现金超过60万令吉（约百万人民币），而劫匪没有任何武器，他只用了一张纸……
不可思议吧，这不是电影，而是真实发生的事儿！
他是怎么做到的呢？
似乎画着楼宇平面图的纸
9月8日中午12点半，一名男子走进吉隆坡某家银行，他身穿短袖、短裤和拖鞋，背着一个背包。
他对银行工作人员说，自己是灭火器公司的技工，来对灭火器进行例行检查。
男子要求进入禁区作业，银行照例对他进行身份查验，他却只能拿出一页文件，上面似乎画着楼宇平面图。
银行工作人员觉得很可疑，便通知了值班经理，经理拒绝了他进入禁区的请求。
被拒绝后，男子并未离开，而是偷偷地、不引人注意地靠近禁区，在房门外徘徊。
监控录像显示，当时男子假装检查灭火器，而银行工作人员都忙着接待其他客户，没人注意到他。
存放现金的库房只有经理和首席收银员才能打开。终于，男子等到了机会，首席收银员输入密码，走进库房，男子紧随其后，将一块磁铁放在库房的自动锁上，阻止了房门关闭。
把自己的背包塞满现金
之后，他像掉进米缸的老鼠一样，把自己的背包塞满现金，然后大摇大摆走出来，扬长而去。
没有人发现丢了钱，直到2个小时后———大约下午2点半，值班经理午饭归来，问起了这个可疑的男子。工作人员说他已经离开了，这时人们才觉得有点不对，他们立即检查了库房，发现大约60万令吉的现金不翼而飞。
银行立即报警，值班经理被警方拘留，经过两天的询问后，警方查明他与此案无关。之后，首席收银员也被拘留，但仅过了几个小时，他也被无罪释放。
不过，目前两人都被停职。警方调查发现，男子离开前和银行保安有过交谈，他冷静地告诉保安，现在不能进行检查，但他很快会再次登门。
警方称，这并不是男子第一次尝试作案。在另一家银行他使用了同样的伎俩，但未能成功。
一位警方内部人士表示，银行的疏忽令人震惊：“男子既没有任何公司的证件，也没有穿着技术人员的制服，他就靠着那张纸做幌子，随便穿着短裤、T恤和拖鞋，堂而皇之地走进来，走出去……所有这些都应该引起怀疑，并提高警惕！”
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