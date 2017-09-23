马来西亚海军加速打造未来舰队：将不乏中国制造

据外媒报道，由法国设计、马来西亚制造的新一代濒海战斗舰“马哈拉惹·里拉”号8月下旬在马来西亚宝实得造船厂下水，迈开了马来西亚海军现代化的第一步，引发外界普遍关注。
外国设计，本土制造
“马哈拉惹·里拉”号战舰是马来西亚“第二代巡逻舰”计划6艘战舰中的首舰，由法国国有船舶制造企业以“追风”级轻型护卫舰为基础设计，马来西亚宝实得造船厂制造，于2015年6月开工，2016年3月铺设龙骨，计划 2019年交付。2号舰于今年2月铺设龙骨，2023年前，6艘战舰将全部服役。
根据法国最初的设计图纸，“追风”级轻型护卫舰排水量为2400吨。但是按照马来西亚军方的要求，此次订购协议所涉及的6艘战舰的排水量被提升为3000吨。报道称，该战舰将装备BAE系统公司的57毫米Mk3海军舰炮，两座“海鹰”型30毫米炮，以及两部324毫米三联装鱼雷发射系统。为了保证该平台的自卫能力，马来西亚选择了挪威康斯伯格公司的“海军打击导弹”和欧洲导弹集团的“米卡”点防空系统。
有分析称，该级舰入役后，将取代两艘英制“莱库”级护卫舰成为马海军的新主力，且由于“追风”系列护卫舰吨位多样，能够满足从正规高强度作战到低烈度近海巡逻等多种任务。马来西亚国防部长希沙慕丁指出，马来西亚海军首艘濒海战斗舰的完工，将有助于海军面对日益提升的安全隐患，如来自“伊斯兰国”的威胁。
海军战力简化的现实需要
为推进海军舰船的现代化和国产化，马来西亚大力推进海军战力调整，谋求对其日益老化的海军舰队进行更新换代。2015年，马来西亚发布舰队转型计划，计划将原本15种级别的各型船舰，在2030年前整编至仅5种级别，希望在老旧舰艇除役、舰艇级别简单化的过程中，节省舰艇的维修保养成本。
按照规划，未来马海军5种级别舰艇分别是12艘濒海战斗舰、18艘“吉打”级巡逻舰、18艘中国设计的濒海任务舰、3艘多用途支持舰，以及尚未决定型号的4艘潜艇。而马海军目前现役船舰中，仅有6艘“吉打”级巡逻舰和2艘法国“鲉鱼”级柴电潜艇在上述规划内。
其中，2艘“鲉鱼”级潜艇由马来西亚于2002年向法国国有船舶制造企业订购，是东南亚较为先进的水下攻击力量。“吉打”级轻型护卫舰由马来西亚于2000年11月向德国订购，首批2艘由德国的布洛姆·福斯造船厂建造，其余4艘在马来西亚建造。该护卫舰主要担负该国专属经济区的海上监视和巡逻任务。
值得一提的是，因为技术来源于瑞士、德国、美国等多个国家，电磁兼容和管理不善，维护费用高昂，马来西亚原本计划订购27艘“吉打”级轻型护卫舰最终只有6艘，其余21艘的计划全部取消。
在舰艇的更新上，中国船舶重工集团公司将在中国建造头2艘濒海任务舰，于2019年和2020年交付马方。剩下2艘由马来西亚宝实得海军造船厂负责建造；2021年交货。随后，马来西亚的濒海任务舰项目有望进一步扩大，由宝实得海军造船厂以特许生产的方式，继续建造14艘军舰，更换马海军旗下多种类型的舰艇。马来西亚国防部长希沙慕丁指出，由于马来西亚大型的执法船过于老旧，而且单舰执行多任务的能力较差，因此，马方在追求执法船大型化的同时，也在谋求多用途化。
离现代化还有多远？
马来西亚谋求通过现代化改革，打造一支由5种级别舰艇组成的海上力量体系，显示了其大幅翻新舰队的决心。但有分析称，由于两方面的原因，马海军“未来舰队”的建成估计遥遥无期：一是缺乏资金和人力资源支持；二是部队士气和纪律性不高，职业化军官和士兵队伍还需加强建设。
报道称，近年来，马来西亚海军一直致力于现代化建设，但由于政府拨款不足，很多项目进展不尽如人意。其中，因无法获得资金支持，马海军曾错过了购买文莱“纳哈达·罗根”级近海巡逻舰（英国BAE系统公司为文莱建造，后被印尼海军购得）的机会。
报道称，马海军还曾考虑购买美国海军多余的“佩里”级导弹护卫舰，但后来又决定取消，原因是马海军的专业技术不足，没有能力操作这些护卫舰的燃气涡轮发动机。
可以预见，由于财政状况和人力资源等方面的不足，马海军的很多需求在短期内仍将难以得到满足。（国防时报）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost