马来西亚海军加速打造未来舰队：将不乏中国制造

海军战力简化的现实需要





为推进海军舰船的现代化和国产化，马来西亚大力推进海军战力调整，谋求对其日益老化的海军舰队进行更新换代。2015年，马来西亚发布舰队转型计划，计划将原本15种级别的各型船舰，在2030年前整编至仅5种级别，希望在老旧舰艇除役、舰艇级别简单化的过程中，节省舰艇的维修保养成本。





按照规划，未来马海军5种级别舰艇分别是12艘濒海战斗舰、18艘“吉打”级巡逻舰、18艘中国设计的濒海任务舰、3艘多用途支持舰，以及尚未决定型号的4艘潜艇。而马海军目前现役船舰中，仅有6艘“吉打”级巡逻舰和2艘法国“鲉鱼”级柴电潜艇在上述规划内。





其中，2艘“鲉鱼”级潜艇由马来西亚于2002年向法国国有船舶制造企业订购，是东南亚较为先进的水下攻击力量。“吉打”级轻型护卫舰由马来西亚于2000年11月向德国订购，首批2艘由德国的布洛姆·福斯造船厂建造，其余4艘在马来西亚建造。该护卫舰主要担负该国专属经济区的海上监视和巡逻任务。