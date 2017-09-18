新加坡税务局摩拳擦掌 无现金社会有利于税务监管小贩

新加坡无现金支付方兴未艾，但新加坡的税务局却已经摩拳擦掌。因为无现金行程的支付记录，可以让税务局更好地掌握商家的真正交易额。
据新加坡《星期天时报》的报道，税务局已经盯上了新加坡两家网约车Uber和Grab。
报道说，新加坡国内税务局已经接触了上述两家网约车公司，安排旗下的司机自动呈报税务，这样一来，就避免了低报收入的可能性。这两家公司自从2013年登陆新加坡以来，吸纳了4万名司机。
网约车都是通过手机应用预约来进行了，因此网约车公司有着完整的司机运营收入的记录。
国内税务局发言人说：“为了简化纳税人报税程序并符合规范，税务局持续与第三方及平台业者探讨新的方法，让收入信息直接传送道税务系统。”
发言人说，税务当局顾金额房地产及保险经纪有相同的安排。同样，税务局也同Uber及Grab合作，预先在电子报税表填入司机的收入，让司机呈报时更为便利。
这样一来，网约车司机将无法逃税。
一名32岁的兼职司机说：“该付的还是得付。”
他说，根据他兼职的收入来看，增加的税务少于100新元。
但是，一名每月驾车收入9000新元的50岁的Grab和Uber网约车司机说：“这将是一个大问题，不只是对我。我认为很多司机将面临这个问题，我不认为自雇人士会完全呈报收入。我很震惊，我可能会回去驾出租车。”
星期天时报指出，出租车大多数接受现金支付，但随着新加坡推行无现金交易，出租汽车司机按实际收入纳税，会变得更加可行。
其实，无现金社会常态化，也会导致小贩、市场摊主和其他商家，也难以逃税。
报道说，国内税务局也将接触其他的共享经济业者，例如短期出租房屋的Airbnb公司，相关资料已经刊登在税务局的网站上。
Uber和Grab也必须像其他公司那样呈报营业税，两家也这表示正努力符合税务局的要求。
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