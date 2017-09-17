中国将发射最强导航卫星 精度可媲美GPS系统

港媒称，一家航空航天网站报道说，中国计划于9月晚些时候发射其威力最强大的定位和导航卫星，它们的制造者称这一技术的精确度将在数毫米以内。根据航空航天港网站的消息，两颗北斗三号卫星预计于9月29日发射。卫星开发者称，该系统的精度将大幅提高。
据香港《南华早报》网站9月13日援引《解放军报》9月11日报道称，中国显示出即将进行发射的迹象。该报说，10日上午，远望3号船驶离中国卫星海上测控部码头，赴太平洋某预定海域执行某型卫星海上测控任务。
报道称，北斗系统的应用管理部门——中国卫星导航定位应用管理中心——的一位官员对《南华早报》记者说，“很快”就将发射，但没有给出更多细节。
北斗三号是中国研发的新一代可以提供全球定位和导航服务的卫星。中国于上世纪90年代启动北斗项目，目的是与美国开发的全球定位系统（GPS）竞争。
报道称，由中国航空航天类专业爱好者运营的航空航天港网站此前就曾准确预测发射日期。该网站说，两颗北斗三号卫星将从西昌卫星发射中心搭载长征三号乙运载火箭升空入轨。
这两颗卫星原计划于今年7月发射，但是由于执行其他卫星任务的长征火箭连续两次发射失利，这一计划被推迟。
报道称，武汉大学卫星导航定位技术研究中心教授李敏说，北斗三号将是地球上最先进的定位和导航卫星，“它拥有一些最新的技术”。
北斗导航系统副总设计师杨元喜2017年早些时候对中国国家媒体说，北斗三号卫星的精度将比北斗二号提高一个数量级，与美国的GPS系统不相上下。
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