美国2017财年武器销售创纪录 将达759亿美元

美国《防务新闻》周刊网站9月13日发表题为《美国批准了创纪录的2017财年武器销售额》的报道称，美国国务院批准的武器销售刷新了年度纪录，该部门批准并由防务安全合作局报告的2017财政年度武器销售额为759亿美元。
这一销售额包括2016年10月1日到2017年9月12日报告的所有获得批准的武器销售计划，到本财政年度结束还有两周时间，这一数字还将升高。
防务安全合作局报告的武器销售额的此前最高纪录为686亿美元，是2012财政年度创造的，之前批准了对沙特阿拉伯的一系列大规模武器销售计划。
尽管数目很大，但是对于这些数字有重要的附加说明。这些都是送交国会予以最终批准的销售计划，然后必须通过谈判达成事实协议，因此，这一销售额并不代表最终的交易总额。在谈判中，数量和金额都可能变化；有些已报告的武器销售计划根本没有兑现完成。
防务安全合作局的报告对于实际销售及其对美国工业的健康状况有多大影响存在争议。阿尔法投资伙伴公司分析家拜伦·卡伦，将报告的销售总额称为充满“感情”的东西，但是不可能与工业增长完全一致。
例如，卡伦指出，2009年防务安全合作局报告称，将向巴西出售28架F/A-18E“超级大黄蜂”战斗机，估计价值70亿美元。这个报告是在巴西选定战斗机之前完成的，而结果是巴西2013年选择了瑞典的“鹰狮”战斗机。
更说明问题的是，9月12日报告的将向加拿大出售18架F/A-18E/F战斗机估计价值52.3亿美元，是2017财年创纪录的销售额中的一部分。然而，尽管加拿大政府表示它有意购买F/A-18战斗机，然而对于购买几架仍犹豫不决，也许最终会改变主意，再次决定购买F-35战斗机。
不过，考恩公司的分析家罗曼·施韦泽说，防务安全合作局的数字是“谈判中的武器销售的一个可靠指标。它不代表最终签订的合同，不过应该是一个不错的重要指标”。
施韦泽说：“这是一个很好的迹象，反映了不断扩大的全球防务开支、地区威胁和对美国武器系统的需要。”
五角大楼发言人帕特里克·埃文斯说，防务安全合作局在财政年度结束前不会就销售总额进行表态，不过他指出，“销售继续保持强劲，也继续表明我们的伙伴希望购买我们提供的优质产品和服务”。
就像2012年，销售总额的绝大部分来自几笔大的销售计划。向卡塔尔出售F-15战斗机（211亿美元），向科威特出售F/A-18E/F战斗机（101亿美元），加拿大购买F/A-18战斗机协议（52亿美元），向罗马尼亚出售“爱国者”PAC-3系统（39亿美元），向沙特阿拉伯出售CH-47“支奴干”直升机（35.1亿美元）和向阿联酋出售“阿帕奇”AH-64E直升机，这些大单助推美国的武器销售总额创新高。
另据法国《论坛报》网站9月13日报道称，美国国务院12日批准一项军售合同，向加拿大出售18架波音的“超级大黄蜂”战机，及所有合同内包含的高技术装备。一年前，加拿大政府曾预计购买18架F-18“超级大黄蜂”战机，主要用于临时替换一部分老化的F-18战机，此后再进行新招标以实现对战机的现代化升级。
这一潜在订单并不影响加拿大参与F-35联合攻击战斗机研发项目。加拿大2010年曾宣布要采购65架F-35战机，但2015年底因为战机价格太贵而缩减了采购数量。
美国国务院在公告中说：“这一军售（F-18）有助于美国实现国家安全和对外政策目标。”国务院进一步指出，这次批准“是法律准许并不意味着军售已经达成”。加拿大的原定目标是明年能部署这18架战机。
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