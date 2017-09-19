安全气囊存隐患 通用将在华召回逾250万辆车

法媒称，中国当局说，由于担心陷入麻烦的日本巨头高田公司生产的安全气囊存在问题，通用汽车公司将在中国召回250多万辆汽车。对这家美国汽车制造商来说，此举无疑是其在全球最大汽车市场遭遇的一次打击。
据法新社北京9月18日报道，中国消费者权益监督机构说，通用汽车及其合资伙伴上汽通用将从下月开始召回安装可能存在问题的安全气囊的汽车，召回品牌包括雪佛兰和别克。
高田已经召回为全球规模最大的一些汽车制造商生产的约一亿件安全气囊，其中包括美国的约7000万件。这些气囊可能发生非正常充气和破裂，导致致命碎片飞出并伤及车内人员。
该缺陷可能已在全球范围内致使16人死亡和大量人员受伤。
国家质量监督检验检疫总局说，在中国，召回事件涉及37家汽车制造商和2000多万辆汽车，其中24家制造商已在6月底之前召回1059万辆汽车。
上周该监督机构宣布，德国大众汽车及其合资企业将就安全气囊问题在华召回486万辆汽车。
对全球各大汽车制造商来说，中国是至关重要的市场。去年，通用在华售出387万辆汽车，这使其成为中国市场的第二大外国汽车制造商，仅次于大众。
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