中国驻巴拿马使馆揭牌 外媒：建交恰逢其时

埃菲社9月17日刊文称，在巴拿马和中国建交百日之际，中国外交部长王毅访问巴拿马。王毅表示，两国关系翻开新篇章将造福两国人民，并将有助于强化中国在拉美的合作。
文章称，17日，王毅在巴拿马城与巴拿马副总统兼外长德圣马洛举行两国外交部间首次政治磋商。王毅表示，中巴建交顺应时代潮流，符合人民心愿。建交3个多月来，两国交往密切，合作成果初显。巴方向中国敞开大门，中方也愿张开双臂欢迎新朋友。
德圣马洛表示，巴拿马同中国建交符合巴各界期待和愿望，翻开了两国关系新篇章。巴方希望尽早与中方商签双边自由贸易协定，在基础设施、金融、海运、航空、旅游、文化等领域深化同中方合作，进一步造福两国人民。
当天，王毅还在巴拿马城与巴拿马总统巴雷拉共同出席了中国驻巴拿马使馆揭牌仪式。
《巴拿马明星报》网站9月17日刊文称，中国外交部长王毅与巴拿马副总统兼外长德圣马洛举行两国外交部间首次政治磋商后，中巴两国关系进入了一个新时代。
德圣马洛表示，王毅外长在两国建交不久就访问巴拿马，是中国对巴重视程度的体现。
文章称，磋商推进了巴中两国正在谈判中的外交、贸易、旅游、海运和安全等领域的超过5项合作协议的进程，为双边合作奠定了坚实基础。
巴拿马贸易和工业部长奥古斯托·阿罗塞梅纳强调，中国向来是巴拿马重要的贸易盟友。他表示，两国签署的致力于建立经济、贸易和投资合作混合委员会的谅解备忘录将进一步密切巴中双边贸易关系，为两国带来更多机遇。
拉美社9月17日刊文称，在中国外交部长王毅此番对巴拿马的访问中，双方达成的最令人瞩目的一项合作协议是中国将在巴投资建设一条连接首都巴拿马城和西部边境的客货铁路。
文章称，王毅17日与巴拿马外长德圣马洛举行两国外交部间的首次政治磋商时确定了这一合作项目，并在会晤后的记者会上宣布了这项合作计划。
德圣马洛指出，这条铁路的修建与中国政府提出的“一带一路”倡议息息相关，能够进一步加深中巴两国人民的关系，为巴拿马能源业带来更多双边项目。巴方珍惜同中国的传统友谊，欢迎更多中国企业来巴投资兴业，愿为他们在巴运营提供支持和便利。
文章称，两国多位高级官员也出席了双边会晤，会晤还就中巴在多个领域的一系列合作达成了共识。
磋商前，两国外长签署建立两国外交部间政治磋商机制的谅解备忘录。磋商后，两国外长签署中巴互免持外交、公务护照人员签证的协议并共同会见了记者。
《巴拿马明星报》网站9月17日刊发题为《丝绸之路上的巴拿马运河》的文章称，今年6月，巴拿马与中国正式建立外交关系。专家指出，这不仅在贸易和投资领域给巴拿马带来了直接影响，还将巴拿马纳入了中国即将在未来几年内改变世界的雄伟计划中。
文章称，中国在2013年提出了“一带一路”倡议，终点站在欧洲。巴拿马运河管理局经济问题专家埃迪·塔皮耶罗认为，巴拿马加入到这项计划中后，巴拿马运河将提供更多、更新的互联互通机会。
“当‘一带一路’的基础设施建成后，欧洲将不仅仅是中国制造产品的消费者，还将成为这些商品的一个集散中心。巴拿马可以利用其大西洋出口的位置从中获利。”塔皮耶罗说。
他表示，巴拿马绝不应忽视“一带一路”倡议及其对亚洲和欧洲贸易带来的影响，而应就此重新审视国家的长期经济战略。
“对巴拿马来说，与中国建交恰逢其时。这将为中国在巴投资提供更多法律保障，也能使巴拿马尽快成为‘一带一路’的重要参与者。”塔皮耶罗这样说道。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost