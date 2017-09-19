美升级“对朝动武”调门 遭批只会起到反效果

外媒称，美国警告朝鲜和平解决危机的时间所剩无几了。
据美国《华盛顿邮报》网站9月17日报道，特朗普政府17日升级对朝言论称：朝鲜与美国及其盟友和平解决危机的时间所剩无几了。美国官员说，朝鲜核武器计划的风险正在加剧。他们强调特朗普本周将在联合国大会上正视这场迫在眉睫的危机。
报道称，特朗普本周将在纽约与文在寅和日本首相安倍晋三协商如何应对朝鲜。
尽管特朗普的高级助手强调政府正在考察外交手段，但他们也明确表示军事手段仍在考虑之中。
据法新社9月17日报道，美国总统国家安全事务助理麦克马斯特17日表示：“所有选项都在桌面上。”美国常驻联合国代表黑利的表态则更强硬。她声称：“如果美国需要自卫或者保卫盟友，那么朝鲜将会被摧毁。”
此外据路透社9月17日报道，美国常驻联合国代表黑利17日说，联合国安理会制约朝鲜核计划的办法已用尽，美国可能不得不将这件事交给五角大楼处理。
黑利对美国有线电视新闻网说：“迄今为止，安理会能做的事情基本上都做了，再也没有其它办法了。”她还说，她对于将朝鲜问题转交给防长马蒂斯感到很开心。
黑利的这番讲话表明，美国并未从其对朝动武的威胁中后退。被问及特朗普上月有关朝鲜对美国的威胁将遭遇“烈焰与怒火”的问题时，黑利说：“这并不是一个空洞的威胁。”“如果美国不得不以任何方式自卫或保卫盟友，那么朝鲜将被摧毁。”
据“今日俄罗斯”电视台网站9月18日报道，俄罗斯联邦委员会国防与安全委员会第一副主席弗朗茨·克林采维奇表示，美国常驻联合国代表黑利威胁摧毁朝鲜，这只能起到反效果，加强朝鲜的对抗。
他说：“战争不是儿戏，也不是练习说尖刻话的理由。美国继续挑衅朝鲜会制造很大麻烦。”
另据中国外交部网站9月18日消息，当天外交部发言人陆慷主持例行记者会时针对美国常驻联合国代表黑利称“美在敦促联合国安理会遏制朝鲜核项目方面几乎已穷尽所有选项。美仍在尝试其他选项，她很乐意向五角大楼寻求解决办法”的发言表示，“安理会第2375号决议刚刚通过不久，对所有有关各方而言，当务之急是全面、严格执行这一决议，而不是节外生枝。”
陆慷指出，半岛核问题发展到今天，有关方不时相互发出一些威胁，这些威胁不管是言辞上的还是行动上的，都没能推动半岛核问题的解决，反而使半岛局势趋于紧张，更不利于问题的最终解决。“所以，我还是想重复一句，中方希望有关各方能够全面、准确、严格、有效地执行安理会所有涉朝决议。”
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