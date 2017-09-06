特朗普首次亚洲行或推进“交易式外交”

新加坡《联合早报》9月18日发表题为《特朗普须慎重的亚洲外交之行》的社论称，面对复杂的区域形势和议题，特朗普对亚洲之行必会慎重其事，为推进特朗普式的“交易式外交”铺路。
美国总统特朗普宣布将于11月访问中国、日本及韩国，这是他就任总统后首次访问亚洲，将分别与三国领导人会谈。特朗普也表示可能出席在菲律宾举行的美国-东盟峰会和东亚峰会，以及在越南举行的亚太经合组织会议。
文章称，特朗普入主白宫后，在国内和全球范围内贯彻他的“美国优先”政治理念，在前往中东、欧洲等地访问时，特朗普没有展示明确的国际外交策略和手段。对于亚洲地区而言，特朗普至今也尚未勾勒出明确的战略蓝图。
文章称，一般预料，特朗普的亚洲行会谈课题将聚焦于贸易问题，以及如何抑制朝鲜的核和弹道导弹发展计划。
在青瓦台举行的韩美首脑会谈，讨论重点大致确定在朝核对策、韩美自贸协定重新谈判、驻韩美军驻扎费分担等问题，至于是否会讨论在韩国重新部署战术核武器，以抗衡朝核武导弹威胁，更是备受各方关注。
文章称，特朗普之前曾公开指责中国的贸易及汇率政策，并在南海问题上坚持“航行自由”，还承诺在美日同盟基础上对日本尽防卫义务。而美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），使得推进亚太贸易自由化发展的努力受挫。特朗普对美国退出TPP的立场坚定，认为他在访问亚洲后可能会改变立场是不切实际的。
文章表示，特朗普已和日本首相安倍晋三见过两次面，预计两人会商讨加深在外交与防卫上的合作，在美日同盟的基础上谋求地区稳定和安全的姿态，不过特朗普在经济上的保护主义主张，将是日本继续面临的难题，甚至可能面对向日提出更苛刻的贸易要求，比如限制日本汽车出口到美国。
文章称，在宣布退出TPP后，美国也要对《北美自由贸易协定》（NAFTA）展开重新谈判，特朗普的贸易保护主义和反全球化动向，令各国感到担忧和面临困扰，被迫调整贸易战略。商人出身的特朗普首次出访亚洲，究竟会展示怎样的战略方向，并释放怎样的巩固其亚洲外交政策的信息？亚洲各国都在观望，也会有所期待。
文章称，特朗普的“美国优先”主义已给他的各种外交蒙上阴影，也使亚洲存在着改变地区格局的可能性。面对复杂的区域形势和议题，特朗普对亚洲之行必会慎重其事，为推进特朗普式的“交易式外交”铺路。由于还没有透露对中日韩三国的访问顺序和日程，亚洲各国也对其访问的结果保持谨慎看法。
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