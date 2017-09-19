德勤称印度潜在劳动力人数多 将成亚洲增长引擎

美媒称，德勤会计师事务所说，印度已准备好成为超级经济大国，原因之一是该国人口以年轻人为主。
据彭博新闻社网站9月18日报道，德勤18日在一份报告中说，2027年亚洲65岁以上人口数量将从目前的3.65亿增加到超过5亿，到2030年将占全球该年龄段总人口的60%以上。相比之下，印度将继日本和中国之后推动亚洲经济实现第三波强劲增长，未来20年其潜在劳动力人数将从目前的8.85亿增加到10.8亿，并在50年的时间里持续高于这一水平。
德勤（印度）的经济学家阿尼斯·查克拉瓦蒂说：“未来10年，在亚洲新增劳动力中，印度将占一半以上，但这不光是有更多劳动力的问题：印度新增劳动力接受培训和教育的程度将高于现有劳动力。由于劳动力大军中女性的比例上升，且能力和长期工作的意愿也有所增强，所以经济潜力将不断增大。企业将获得巨大好处。”
报道称，即将出现的“印度之夏”将持续数十年，但该国并非唯一将实现腾飞的亚洲经济体。德勤说，印度尼西亚和菲律宾也有着相对年轻的人口，表明它们将出现类似的经济增长。不过，印度的崛起并非板上钉钉之事：如果支撑和促进经济增长的正确框架不到位，迅速增长的人口可能会面临失业，并成为社会动荡的诱因。
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