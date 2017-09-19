李克强同新加坡总理李显龙举行会谈

北京9月19日电，国务院总理李克强19日下午在人民大会堂同来华进行正式访问的新加坡总理李显龙举行会谈。
李克强表示，中新始终坚持相互尊重、平等相待，全方位互利合作不断深化，两国人民从中切实受益。我们愿与新方努力深化政治互信，共同把握好两国关系发展大方向，推动政府间合作项目取得新进展，加强两国人文、社会治理、防务与执法安全等领域交流合作，在国际地区事务中密切沟通协调。
李克强指出，中国是新加坡最大贸易伙伴，新加坡是中国最大外资来源国。我们愿将“一带一路”倡议同新方发展战略更好对接，进一步提升中新贸易投资合作。共同推进区域全面经济伙伴关系协定商谈和中新自贸协定升级谈判。拓展金融、科技、创新等领域合作。欢迎更多新加坡企业来华投资兴业，不仅同中国沿海地区，也同中西部地区加强合作。中国高铁技术先进、安全可靠、性价比高，希望新方支持中国企业参与新马高铁项目。
李克强强调，东盟是中国周边外交的优先方向。中方希望并支持新加坡作为中国－东盟关系协调国和明年东盟轮值主席国，继续为中国－东盟关系和东亚合作发展发挥积极建设性作用，打造更高水平的中国－东盟战略伙伴关系，维护地区的和平稳定，促进共同发展繁荣。
李显龙表示，新中关系发展很好，三个政府间合作项目进展顺利。新方愿同中方开展“南向通道”建设，促进地区互联互通；加快新中自贸协定升级谈判，推进区域全面经济伙伴关系协定商谈；加强金融、投资、航空、信息技术领域合作。欢迎中国企业参与新马铁路项目。新方感谢中方对东盟发展的支持，乐见东盟与中国关系不断发展。东盟－中国关系全面而重要，新方愿为推动东盟－中国战略伙伴关系发展发挥建设性作用。
双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换看法。
会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为李显龙举行欢迎仪式。全国政协副主席陈晓光等出席。（新华社）
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