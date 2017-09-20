印度向东北部边境增派情报部队 专家称“间接针对中国”

据环球时报报道，印度18日向与尼泊尔和不丹交界的边境地区“增派情报部队”，即印度内政部直属的“边境巡逻队”(印度称之为“SSB”)。印度和不丹及尼泊尔的边界基本上都位于印度东北部，离中印发生对峙的洞朗也非常近。
印度内政部长辛格18日发表讲话，要求该部队谨慎对待社交媒体上的信息，在未确定真实性前不要相信。
印度报业托拉斯引述官方的解释称，这一最新行动是为了“打击反印武装”，不仅专门组建对应的情报部门，还将增调至少650人从事相关工作。报道称，这主要是因为印度阿萨姆邦的反叛组织波多民族民主阵线(NDFB)经常骚扰不丹和印度的边界，甚至还曾袭击不丹民众。而印度边境民众因缺少教育和工作机会，经常遭人口贩卖，因此需要多派一些人在边境地区。
俄罗斯卫星网英文版18日发自新德里的报道则直言，印度向边境增派情报部队，是为了追踪中国和巴基斯坦在印度、尼泊尔、不丹边界的情报活动。
早在今年7月，印度官方已披露这一计划。据“边境巡逻队”官方网站介绍，该部队在1962年的中印边界战争后成立，目的是深入中印边境地区基层扎根，“培养民族情感”，分发武器、进行军事训练。
据环球时报报道，一位印度问题专家18日告诉记者，印度向边境地区派遣SSB部队，至少是间接针对中国的。随着洞朗危机的解决，中国对尼泊尔和不丹影响力上升，印度希望加强对不丹和尼泊尔边境地区的控制。
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