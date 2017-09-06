日本拉英国加强亚太安全事务合作引中国关注

英媒称，本周，英国首相特雷莎·梅安排了在日本为期三天的访问，希望促成两国在脱欧后的贸易协定。在英国启动脱欧程序后，日本这个世界第三经济大国对英国自然显得越发重要。
据英国广播公司网站9月1日报道，就在特雷莎·梅抵达日本之前，朝鲜试射导弹飞越日本北海道落入北太平洋海域，似乎朝鲜本次的导弹试射才使得英国首相在日本大谈两国的防卫合作。实际上，安全合作本来就是英国首相访日的重要议题。
特雷莎·梅本次在日本表示，日本是“我们在亚洲最密切的安全伙伴”，她与日本首相安倍晋三讨论“如何在网络安全、反恐和防卫等方面更加密切合作，而防卫合作在这个变化莫测的世界中更为重要”。
在日本生活多年的英国《独立报》前记者彼得·珀普汉姆说，曾几何时，英国将日本视为自己的小兄弟。如今，特雷莎·梅访问日本，为的却是英国脱离欧盟后的双边贸易和防卫安全，英国的经济实力已经落后于当年的“小兄弟”日本。
在防卫层面，两国领导人8月31日会晤后发表的联合声明称，日本欢迎英国更多涉足地区安全问题，包括未来可能部署英国皇家航空母舰。
报道称，英日之间的安全合作比贸易合作更为让中国方面关注。中国社科院日本研究所外交研究室主任吕耀东分析认为，英日“双方各有所需，英国希望在脱欧后继续保持对全球事务的关注度和影响力；而对日本来说，能拉英国过来，让其关注东亚乃至亚太地区的安全问题、尤其是朝核问题并在这些问题上有所表达，能够从一定程度上表明日本在参与国际事务上已经跳出亚太地区、不仅仅拘泥于日美同盟关系的一种姿态”。
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