巴基斯坦总人口突破2亿 成全球人口第五大国

台媒称，多年来巴基斯坦人口快速成长的趋势一直很明显，各地学校、诊所及贫穷小区越来越拥挤。但直到2周前人们才知道问题有多严重。
据台湾“中央社”9月9日报道，根据最新公布的巴基斯坦自1998年以来首次全国人口普查初步结果，这段期间人口成长了57%，达到2.077 亿人。这使得巴基斯坦超越巴西，成为全球人口第5大国，仅次于中国、印度、美国与印度尼西亚。
报道援引《华盛顿邮报》报道称，巴基斯坦的出生率虽然逐年下降，但仍惊人地高。当地出生率达千分之22，与玻利维亚和海地相当，也在全球非洲以外地区名列前茅。
专栏作家扎希德·侯赛因最近在巴基斯坦《黎明报》写道：“人口爆炸的炸弹已经威胁到整个国家的未来。”他指出，由于巴基斯坦60%的人口不到30岁，接近1/3人口活在贫穷中，且只有58%的人识字。
一些专家估计，即使生育率放缓，巴基斯坦人口到了本世纪中仍可能再增加一倍。这将令用水及公共卫生系统面临灾难般的压力，医疗与教育服务将被需求淹没，同时制造数千万失业人口。
然而这份人口普查结果，却未激发出新的解决人口危机的想法，反而引发一连串争论，认为部分地区人口可能高估或低估，或是本应列为乡间人口的却被列入城市人口。这些口水战无异于政治资源及资金的争夺战，包括地方议会席次及中央政府补助款金额。
不过，还是有少数人密切注意更广泛的问题。其中一位是旁遮普省人口福利局的官员希林。她的任务是说服巴基斯坦家庭减少生育，以及提供他们避孕的管道；但她也强烈意识到阻碍重重。
希林说：“我们面临的是贫穷加上文盲这样的致命组合。改变人们的观念需要一段长时间，但我们没有留待时间来解决的余裕。”
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