中俄担心特朗普或引发战争 呼吁妥处朝核危机

境外媒体称，美国要求11日就一项对朝鲜实施有史以来最严厉制裁的联合国决议进行投票表决，北京和莫斯科的态度正受到密切关注。
据香港《南华早报》网站9月9日报道，在平壤最新一次核试验几个小时后，中俄两国元首在一次新兴经济体峰会的间隙一致同意加强协调，“妥善应对”朝鲜。
美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心研究员凯瑟琳·迪尔说，尽管北京和莫斯科在朝鲜的利益不同，但他们同样都担心朝鲜核武器带来的风险，并希望对国际社会产生影响。她说：“中俄不会直接拒绝制裁，因为在目前来看这在政治上是行不通的……但很可能通过磋商降低美国最初的一些要求。”
俄罗斯远东联邦大学专家阿尔乔姆·卢金说，北京和莫斯科在朝鲜问题上有着重叠的战略利益，两国都担心这个政权垮台会给它们的边境带来动荡。这位专家表示：“俄中认为朝鲜是对东北亚以美国为中心的联盟的某种缓冲。莫斯科和北京都担心特朗普的好斗可能引发战争，这可能会给半岛带来彻底毁灭，并给邻国带来灾难性的经济和环境后果。”
吉林大学专家孙兴杰说，中俄利益不同，北京比莫斯科更担心核武器，不过，“对中国来说，与俄合作是唯一出路，因为北京不想在朝鲜问题上看到另外一个不同的政治阵营”。
据共同社9月10日报道，9日获悉，中国银行等中国大型国有银行停止了以朝鲜人名义开设新账户以及从已有账户汇款等部分交易。限制交易导致朝方难以付款，来自中国的石油制品急速减少。鉴于朝鲜实施了第六次核试验，中国也可能采取更严厉的措施。
特朗普政府扬言以与朝鲜相关为由，单边制裁中国的地方银行等，加强对华施压。中国此举也可能意在避免国有银行被美列入制裁对象。
中国海关总署的统计显示，轻油与汽油等原油以外的主要石油制品5月至7月向朝鲜出口量共计约1.97万吨，较去年同期减少约75%。
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