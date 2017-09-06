中日韩携手才能确保亚洲安全

法国《回声报》网站9月3日发表法国蒙泰涅研究所特别顾问、英国伦敦国王学院教授多米尼克·莫伊西的文章《亚洲稳定处于危急之中》称，30多年以来，亚洲大陆因其大部分地区拥有经济增长和和平局面而一直是希望的大陆。随着时间的推进，亚洲的和平看起来近乎只是想当然。如果中国、日本和韩国不达成一致，亚洲将不再是和平和经济增长的大陆。
文章称，在当今世界，战争的大陆指的是包括马格里布和部分非洲地区以及涵盖阿富汗和巴基斯坦的部分亚洲地区在内的中东。西方在逐渐深陷进这一片广大的地区，为其不幸的冒险而牺牲经济增长。
文章称，如果说当下还有一个比欧洲更觉得自己是美国“弃儿”的大陆，那这无疑就是亚洲。可以十分肯定地说，日本就是特朗普掌权后最受影响的国家。美国给予日本安全保障，但这只是其中一点。数十年来，它提供的不仅是政治模式更是文化模式。远在中国之前就代表着亚洲奇迹而因此引以为傲的日本在世界眼中就是“亚洲的西方”。对捍卫西方民主自由主义模式感同身受的日本人，如今看起来极有意愿要重新接过特朗普的美国所不再代表的普世主义火炬。
文章称，在经济领域，这就明显意味着要捍卫跨太平洋伙伴关系协定或者其遗产。在政治领域，这意味着要成为西方民主模式在亚洲的堡垒。但是，有一个领域是日本最希望维持现状的，那就是安全领域。
在试图展开魅力攻势之后，东京现在对特朗普的完全无法预见的特征十分忧虑。不能再依赖美国对日本会带来双重含义：要么靠拢中国；要么更多依靠自己并且通过打破二战后的阻隔，重新武装。
文章称，当今的精英阶层对华盛顿能力的质疑越来越大。这有可能导致中国、日本和韩国这三个朝核危机核心地区的立场接近。三国可能会直接尝试解决危机，而不用担心白宫掌权者的过火言论带来的后果，也不用顾忌亚洲之外强加的谈判解决办法。讽刺的是，历史的这一积极加速可能正是由“美国缺席”而导致。
文章称，目前而言还不是这样的局面。因为可能除了日本之外，朝鲜危机的解决并不是其他任何行为体的绝对优先。这对韩国甚至也不是绝对优先，它看来也没有准备好同东京解决历史纷争。
文章称，如果中国、日本和韩国不达成一致，亚洲将不再是和平和经济增长的大陆。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost