中国新加坡要将两国关系中的困难抛开

路透社电，新加坡总理李显龙展开对中国的访问之际，中国和新加坡星期二寻求将两国关系最近的困难抛开，这些困难涉及台湾问题和南海问题。
新加坡并非任何南海争议部分的声索国，但是新加坡拥有东南亚最大的港口，并表明开放的经济取决于南海持续的自由航行。
中国也对新加坡和美国及台湾的良好的军事关系有疑虑。
中国总理李克强在人民大会堂的会谈中对李显龙说，中新始终坚持相互尊重、平等相待。
李克强说，新加坡是东盟的重要成员，明年将成为东盟的重要成员。
他说：“我相信，浙江不仅为中新关系，也为中国东盟关系注入新的能量。”
中国担心会在新加坡成为东盟主席国之后在南海问题上面临新一轮批评，因此正在向新加坡政府施压，不让类似情况发生，熟悉情况的人士告诉路透社。
李显龙说，感谢中方对双边关系的重视，同时有机会讨论如何在区域问题以及与东盟展开合作。
李显龙说，新加坡希望能够让中国和东盟的关系更加紧密。
中国外交部亚洲司副司长白天说，李显龙这次访问距离中国下月的19大举行的日子很近，这体现了中新关系维持高层互访频密的势头，“是重要的政治信号”。
中国外交部提供的会谈简报说，中新双边关系整体发展良好，两国领导人同意就国际和地区事务加强协调和合作。
美国和新加坡在2015年晚些时候宣布加强防卫关系，包括在新加坡部署长程P-8侦察机，这种侦察机可用来侦测潜艇。
新加坡也和台湾保持着密切的非官方联系。
中新关系去年11月份因为香港查扣了新加坡武装部队的装甲车而陷入谷底。这些装甲车是在台湾军训后返回新加坡途中经过香港的。今年年初，在中新两国就两国恶化的关系的罕见的公开辩论声中，香港释放了这些装甲车。
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