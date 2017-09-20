中国创新“弯道超车”：现在轮到美国“山寨”中国

阿里巴巴把这种模式称为“新零售”，把实体店和线上世界结合在一起，以更好地取悦客户——在店内试穿连衣裙、买猫粮，商家随后送货上门，或点份外卖立即带走——并最终为自己积累更多数据。





现在还有很多创新有待挖掘或拓展。美国移动支付市场规模远不及中国，根据艾瑞咨询的数据，去年中国移动支付市场价值8.8万亿美元。（中国人在比如春节时相互发放的）电子红包正在其他地区生根开花：由腾讯注资的Hike（总部位于新德里的短信应用独角兽）已经在印度推出电子红包服务。





报道称，但是中国可以说最令人垂涎的趋势是一样最基本的东西：教育。去年中国培养的科学、技术、工程和数学方面的毕业生（STEM Grads）是美国的8倍多。即使考虑中国庞大的人口基数，这种差距也是不成比例的：这意味着还会有更多创新诞生在中国。