中国创新“弯道超车”：现在轮到美国“山寨”中国

英媒称，中国正逐渐甩掉全世界最大科技山寨国的名声，很多中国公司在全新的服务和商业模式上已经一马当先。
英国《金融时报》网站9月19日刊登题为《中美创新对比：如今谁在山寨谁？》的报道，无人机制造商亿航（Ehang）的首席营销官熊逸放表示，中国企业迈向领先地位也反映了一种代际改变。
他表示，新一代企业家都是“90后，出生在全球化时代”；“他们从未经历过中国的苦日子，因此他们拥有完全不同的思维”，比他们的父辈更接近美国或欧洲同行的思维。
看看中国首开先河的领域：
共享单车
报道称，中国迎来了共享单车时代，引领了无桩单车模式，为骑行者提供了比伦敦和纽约同类型服务更好的体验：使用者可以通过手机应用解锁单车，可以在任何地方骑走或停放单车。很多单车甚至配有GPS定位。摩拜（Mobike，车身为橙色）和ofo（车身为黄色）是最大的两家。一名金融家半开玩笑半认真地说，进入该领域唯一的障碍将是颜色不够了。
不过，成堆的单车像垃圾一样堆放在各个城市，让恼火的监管者随后决定对共享单车市场予以整顿，这预示着共享单车前进的道路上面临坑洼。但这并未阻止LimeBike之类的共享单车追随无桩、扫码的中国模式，在美国加州、北卡罗来纳州和佛罗里达州推出类似服务。
二维码
报道称，对于中国大多数地区，二维码（条形码的一种）是解锁数字世界的钥匙。用户用移动设备扫一扫这个矩形图案，就可以使用共享单车、为商品付款以及获取新联系人的信息：当你只要用手机扫一下新朋友的手机就能获取对方信息时，何必要交换名片呢？
二维码2013年在美国没有引起重视，如今美国企业似乎正在转变观点。Snapchat于2015年采纳了这个想法，允许用户通过扫描其他人的二维码来关注对方（就像微信中一样方便），并进而利用二维码为用户访问网站提供便利。今年社交媒体“脸书”试推出“奖励”二维码，用户在特定商店出示这种二维码可获得折扣，同时Spotify采用了二维码技术帮助客户分享音乐。
社交媒体
WhatsApp上个月推出企业账户，这表明这款美国短信应用在由中国同行微信开辟的道路上又前进了一步。
微信是腾讯旗下的聊天和社交媒体应用，长期以来一直力求获得企业青睐。在中国，政府、名人以及从博柏利（Burberry）到亿滋（Mondelez）等企业与社交媒体中的客户建立联系（放出超酷的秀场照片、特别折扣和促销活动来诱惑客户）、发布信息或新闻的方式就是通过微信。根据业内估计，微信如今拥有超过2000万个“公众号”，不过并非所有账号都得到了认证。
报道称，WhatsApp如今正准备追逐这股浪潮，沿着微信留下的脚印前进。为了帮助企业与客户保持联系并赚取利润，这款“脸书”旗下的应用开始提供“认证”账户，这样一来客户就知道他们联系的不是山寨店或冒牌服务。
零售
今年6月，当亚马逊斥资137亿美元收购全食、把它残酷无情的线上竞争带到售卖手工面包和有机甘蓝的实体店时，整个世界倒吸了一口气。但中国竞争对手已在更早的时候加入了这场竞赛。电商巨头阿里巴巴于5月入股中国国内超市集团联华，在那之前还入股了百货商场运营商银泰（Intime）。采用与亚马逊类似的重资产运营模式的京东（JD.com），已经制定了大规模涉足实体店的计划。
阿里巴巴把这种模式称为“新零售”，把实体店和线上世界结合在一起，以更好地取悦客户——在店内试穿连衣裙、买猫粮，商家随后送货上门，或点份外卖立即带走——并最终为自己积累更多数据。
现在还有很多创新有待挖掘或拓展。美国移动支付市场规模远不及中国，根据艾瑞咨询的数据，去年中国移动支付市场价值8.8万亿美元。（中国人在比如春节时相互发放的）电子红包正在其他地区生根开花：由腾讯注资的Hike（总部位于新德里的短信应用独角兽）已经在印度推出电子红包服务。
报道称，但是中国可以说最令人垂涎的趋势是一样最基本的东西：教育。去年中国培养的科学、技术、工程和数学方面的毕业生（STEM Grads）是美国的8倍多。即使考虑中国庞大的人口基数，这种差距也是不成比例的：这意味着还会有更多创新诞生在中国。
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