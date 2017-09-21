王毅外长出席联合国大会会晤多国外长

据中国国家媒体报道，中国外长王毅告诉印度尼西亚外长，缅甸若开邦近期发生的暴力事件不可接受，缅甸政府为维护社会稳定所做的努力应得到理解。
据路透社9月20日报道，王毅9月19日在纽约联合国大会期间与蕾特诺·马尔苏迪举行会晤时说，罗兴亚人问题由来已久，复杂敏感，当务之急是尽快缓解紧张局势，避免无辜人民受到伤害，防止人道危机进一步蔓延，鼓励和支持缅甸与孟加拉国通过对话协商寻求根本解决办法。
报道称，中国与缅甸有密切的经济和外交联系，王毅还表示中国愿与国际社会一道，继续为此发挥建设性作用。
另据台湾“中央社”9月20日报道，中国外交部长王毅9月19日在纽约出席联合国大会期间分别会见英国外交大臣约翰逊和法国外交部长勒德里昂，皆提及朝鲜问题。
据报道，在中法外长会面中，王毅表示中方坚决反对朝鲜核导开发，坚定推进半岛无核化，坚持和平解决问题，坚守国际核不扩散体系。
王毅称，中方“始终全面、完整执行”联合国安理会涉朝鲜决议，充分履行自身承担的国际义务。所谓中国发挥作用不够的说法是不实之词，以此为借口对中方实施单边制裁更没有道理。
据报道，勒德里昂表示，法方将推动国际社会完整执行安理会涉朝鲜决议，愿与中方就半岛核问题保持沟通。
至于中英外长会面，台湾媒体援引大陆媒体报道称，“双方就朝鲜半岛局势和阿富汗等问题交换了意见”。
此外据路透社9月20日报道，中国外长王毅在联合国对委内瑞拉外长说，中方认为委内瑞拉政府和人民有能力在法律框架下通过各方对话协商解决好存在问题，保持国内局势的稳定。
新华社报道称，王毅9月19日在出席联合国大会的间隙对委内瑞拉外长豪尔赫·阿雷亚萨说，两国是全面战略伙伴关系，中方对委政策不会改变。
王毅还说，中方一贯奉行不干涉别国内政原则，“国际社会应本着公正客观态度发挥建设性作用”。
报道称，中国和石油储备丰富的委内瑞拉拥有密切的外交和商业关系，尤其是在能源方面。
又据路透社9月20日报道，中国官方媒体当日援引王毅外长的话说，中国呼吁国际社会不折不扣地落实各国领导人在巴黎作出的庄严承诺，坚持合作应对气候变化的大方向不动摇。
据报道，王毅外长在联大会议的间隙还呼吁推动全球能源结构转型，积极发展新能源和可再生能源。
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