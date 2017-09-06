加拿大皇家骑警队就芬太尼走私案求助中国：已会晤中方多次

加媒称，加拿大皇家骑警队严重有组织犯罪部门负责人说，已经对数十名涉嫌从中国向加拿大邮寄芬太尼的毒贩展开了20多项调查。
据加拿大《环球邮报》网站9月18日报道，警司耶韦斯·古皮说，加拿大皇家骑警队在调查中只发现了向非法市场供应芬太尼的中国供货商。古皮说，自2016年11月以来，加拿大皇家骑警队已经与中国官员进行了两次会晤。
报道称，古皮在渥太华说：“4月去中国时，我们主要向他们提供了有关我们所缴获的全部芬太尼包裹的大量情报。”他还说，截至当时，加拿大皇家骑警队和加拿大边境服务局已经缴获了上百个芬太尼包裹。
他说：“我们建议中国制订行动计划，真正阻断芬太尼被运往加拿大。我们希望一旦发现毒贩，中国会协助我们。”
报道称，芬太尼是一种止痛的处方药，但也被非法售卖，多为药片形式。
古皮说，少量芬太尼就能产生强大效力，意味着它经常被放在小包裹或信封中邮寄，很难被发现。
加拿大首席公共卫生官谭咏诗说，与去年同期相比，2017年前三个月的涉芬太尼死亡事件数量翻了一番多。
古皮说，加拿大皇家骑警队已经确认了大约70名中国毒贩以及至少两名与中国有关的加拿大本地毒贩。
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