彭博社专访马云：“我没有时间花钱”

据美国《时代》周刊9月20日报道，阿里巴巴董事会主席马云日前在接受彭博社采访时表示，在被问及“当上亚洲首富”的问题时，马云回答：我从不认为我是首富，甚至感觉自己不花钱，我没有时间花钱。
今年年初以来，阿里巴巴的股价已经翻了一倍，由于其财富大部分依赖于公司股份，因此马云的资产也随之增长了133亿美元。“
期间记者对马云提出：“你现在是亚洲首富，但你还是企业家的思维方式。”
马云随即表示：“我从不认为自己是首富，我甚至感觉自己不花钱，我没有时间花钱。”
马云还说，人们都说马云比政府、比其他人更擅长花钱， 但假如你有这么多资产，怎么才能更好地花掉是个问题，这是可以花一辈子的钱。
有趣的是，这并不是马云第一次如此表态。今年4月份的一次演讲中，马云就曾爆出金句：“我自己觉得我还是一无所有的人，我也没时间花钱，也不觉得钱对我今天有多重要。”
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目前尚不清楚马云指的是他的个人财富还是他公司的持有资金。据悉，阿里巴巴公司市值高达3927亿美元，拥有214亿美元的现金和等价物。它还大力投资科技创业公司包括Snapchat和Lyft。
不过，马云在个人方面至少有一项重大花销，购买香港豪宅，彭博社估价达3600万美元。
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