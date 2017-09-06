离婚也要考试？80后夫妻做“离婚考卷”均上80分，法院判不予离婚

离婚之前，先做份考卷？
据成都商报9月21日消息， 9月14日，一份命题人是主审法官、评卷人是原、被告的“离婚考卷”在宜宾县人民法院观音法庭出现。法官称，通过让原、被告夫妻做题考试，可以对双方感情做一个考察，60分以上初步表明有挽回余地， 60分以下可以初步认定婚姻关系岌岌可危。
这份考卷的答题人，是一对育有一对子女的80后夫妻，主张离婚的女方在做完考卷以后态度趋于冷静，对不准离婚的判决不持异议。
法官出题，夫妻先答一份婚姻家庭考试卷
这份名为“观音人民法庭婚姻家庭考试卷”的试卷，分为填空题、简述题和陈述题等题型，满分为100分。其中既有“结婚纪念日、配偶和孩子生日、孩子最喜欢的零食、谈了多久的恋爱、家务事是怎么分工的”等客观题，也有“陈述对婚姻和家庭现在的想法”等主观题。
在命题人看来，对于客观题，夫妻心里有标准答案，而主观题的意义在于自我评价，提出对这段婚姻的真实想法。据悉，这份试卷是首次也是目前唯一一次使用是在9月14日的一起离婚案中，男女双方均为80后，并育有两个孩子，女方坚持要离婚，但男方希望和解。
夫妻彼此打分，均上80分法院判不准离婚
这对夫妻答题情况如何？记者注意到，多数客观题里，两人的回答是一致的，但也有冲突的地方，比如“最近一次沟通的时间是__”，男方的回答是“昨天”，而女方的回答是“2017年6月”；“一家人去旅游过__次”，男方的回答是“一次”，女方的回答则是“没有”。
当被问及“现在夫妻之间最大的矛盾和分歧是什么？”“配偶在家庭中尽到什么责任，做得好的和不好的地方有哪些？”女方指出，男方喜欢赌博且对她无端猜忌，男方则认为“老婆没有做得不好的”。“男方长期赌博，经过沟通毫无改变，还对我不负责任地猜疑，以各种语言侮辱，给女方在心理上造成了伤害。”女方在答卷中写道。对此，男方予以承认并表示会改正。“以后不管过年也好，平常也好，没经过老婆同意，绝不去打牌娱乐。”男方这样写道。
男方认为自己尽到了养家责任，女方则觉得男方大部分时间都和朋友在茶楼打牌，在家也很少帮忙做家务，“有一次孩子生病，我要求男方带孩子去看医生，他却以打牌走不开为由拒绝了”。
此外，女方也反思了自己做得不好的地方。“因为生活原因，我长期在外上班，没有太多时间陪孩子。”她在答卷中写道。
答完题后，试卷由夫妻双方彼此打分。最终，男方得分80分，女方得分86分。当天，在“成绩”出来以后，法院做出不准离婚的判决，双方均未表示上诉。“答完题后，女方态度平静了很多。”
在上述离婚案中，通过这份试卷，主审法官王士雨认为找到了症结。“男的爱赌博，有时会辱骂女方，还缺乏家庭责任感，这确实是较大的过错，但不是原则性的。从分数也能看出来，两人的感情基础还是有。”
这份考卷，有用吗？
理性派：当下或有效 但“考”不出婚姻深层问题
在全国律师协会民委委员、副主任律师张承凤看来，判决是否离婚的标准只有一个，那就是夫妻感情是否确已破裂。她认为，通过试题让双方回顾和评估这段婚姻，在当下可能会有效，但婚姻关系里有些深层次问题，可能无法通过试题反映出来。
“试题的设计需要有科学依据，最好是找心理学专家、社会学专家来共同论证、设置题目。”另外，她还有一点与上述法官看法不一，在她看来，往往是提出离婚的原告很难举证，而被告很容易举证。“被告方想要证明夫妻感情好很容易做到，比如合影、旅游经历，夫妻经历里往往都会有。”
点赞派：更有人情味，能让夫妻客观评估婚姻
“我觉得要给法官点赞。”中国人民大学法学教授史际春则认为，这份考卷让离婚诉讼不再冷冰冰的，而是更有人情味。在他看来，法不外情理，法律需要讲情理，如果能够通过试题让双方客观地对婚姻做一个评估，而不是意气用事，这是好事。
他还告诉记者，在离婚案件的审理中通常倾向于不离，给夫妻双方一个机会。“当然不是说不准离婚，法律不可能考虑到每对夫妻的具体情况，所以就要求法官在判决之前做一些工作。”
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