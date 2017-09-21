中国稳当美国最大债权国 持有美债创近一年新高

美媒称，中国持有的美国国债达近一年来最高，这表明中国政府的政策有助于遏制资本外流。
据彭博新闻社网站9月20日报道，美国财政部18日公布的数据显示，中国持有的美国政府债券、票据和国库券已经连续6个月增加，7月总持有额达到1.17万亿美元，比6月增加了195亿美元。日本7月持有1.11万亿美元的美国国债，比6月增加223亿美元，为近4年来最大增幅。
报道称，中国6月重新成为美国的最大债权国。之前，日本占据该位置长达8个月。
中日两国持有的美国国债超过外国持有美国国债总额的1/3。7月，外国持有美国国债的总额增加了787亿美元，达到6.25万亿美元。这是自去年6月以来外国投资者持有美国国债的最高纪录。
8月，中国外汇储备连续第七个月增长，达3.09万亿美元。由于加强了管控，中国的资本外流速度放慢，有助于货币稳定。2016年人民币贬值7%，今年已升值约6%。中国央行上周将外汇风险准备金率下调为零，这可能使人民币升值的速度放慢。
通常被视为中国托管账户所在地的比利时持有的美国国债7月增至994亿美元，而前一个月为983亿美元。
报道称，美国财政部的报告还提供了有关国际资本流动的数据。报告显示，7月海外增持美国长期证券导致的资金净流入额为13亿美元，6月为344亿美元。数据还显示，跨境资本外流总额为73亿美元，包括短期证券，如短期国库券和股票互换，而前一个月的流入总额为59亿美元。
7月外国投资者净卖出美国股票77亿美元，而6月的净卖出额为45亿美元。
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