美国专家分析：特朗普身后，是谁在统治美国？

西班牙《起义报》9月12日发表美国宾厄姆顿大学社会学教授詹姆斯·彼得拉斯的文章称，随着美国总统特朗普上台，近几个月来政界、经济界和军事界的精英纷纷涌向美国的权力核心，而他们与意识形态集团之间又有着剪不断理还乱的关系。
文章称，在特朗普背后，到底是谁在统治着美国？是提倡“以色列优先”的新自由主义者、亲右派的国家资本家、与五角大楼和国防工业过从甚密的军事精英、牵动全球资本的大企业高管，还是掌控金融命脉的经济精英和华尔街大佬？
“以色列优先”集团掌大权
首先，“以色列优先”集团不但在特朗普政府掌控政经大权，同时也是反对派的主力军，例如美联储主席耶伦。
同为犹太裔的财政部长姆努钦和国家经济委员会主任科恩则成为该集团在经济领域的新自由主义急先锋，誓要瓦解特朗普的民族主义经济政策。支持市场经济的“以色列优先”集团凭借在经济领域的影响力将触角伸向政治领域，并试图在民主党内寻找对抗特朗普民族主义经济政策的盟友。
军事“三驾马车”成要角
其次，军事精英在特朗普政府作重要决断时扮演重要角色。他们划定战场并迫使政府加强军事化。国防部长马蒂斯在阿富汗和伊拉克战场上“战功显赫”。在总统国家安全事务助理麦克马斯特的帮衬下，马蒂斯不断向政府施压，要求向阿富汗增兵。加上退役海军陆战队将军、现任白宫办公厅主任凯利，三人成为特朗普政府的军事“三驾马车”。
文章称，与“以色列优先”集团一样，军事“三驾马车”也对伊朗持有敌对态度，同时全力支持以色列的诉求。他们的主要目的就是不能让美国在海外的军费开支受到财政预算减少的影响。在他们的努力之下，奥巴马时代的军事和经济帝国得以保留。
经济企业精英遭分化
第三，秉持民族主义的经济精英成为特朗普在经济领域的主要盟友，其中的代表人物就是刚刚辞职的白宫首席战略顾问班农。班农在竞选期间为特朗普出谋划策，将矛头指向华尔街和跨国企业的新自由主义者，赢得了美国劳动者的支持。班农反对向阿富汗增兵，触动了“以色列优先”集团的利益。在包括该集团、军事“三驾马车”及其民主党盟友的夹击之下，班农终于被排挤出特朗普政府。
如今反特朗普联盟的打击目标只剩下政府内部少数几个经济民族主义者。中情局局长蓬佩奥和国家贸易委员会主任纳瓦罗如今挑起了对抗新自由主义联盟的重担。此外，作为班农的盟友，美国贸易代表莱特希泽也坚决反对全球化。不过如今依然留在特朗普的民族主义经济班子当中的都是影响力不及班农的人。
第四，企业精英的最佳代表就是美国国务卿、美孚前总裁蒂勒森。前得克萨斯州州长、能源部长佩里也是企业精英的带头人之一。与制造业和工业密不可分的企业精英对内政外交都无法产生直接作用力。在内政方面，他们追随华尔街的新自由主义者；而在外交方面，他们听从军事精英的号令。此外，他们也不受班农的左右。由于并不支持民族主义经济政策，因此他们对待无论经济伙伴还是竞争的态度都更加温和。
由此可见，围绕在权力周围的精英可以根据政党、政府派系和经济政策加以划分，而不仅限于驴象之分。他们当中包括新自由主义者、经济民族主义者、华尔街代理人和黩武主义者。
文章称，这些人围绕着权力、财富和政府的控制权展开厮杀。各种力量之间的关系瞬息万变，同时也表明特朗普政府缺乏凝聚力。从未有一届美国新政府像特朗普政府这样在执政头一年就屡生变数。
府院成狼烟四起的战场
文章称，在奥巴马执政期间，华尔街、五角大楼、硅谷富豪和传媒精英和谐共存，共同分享权力。随着特朗普上台，这群权力精英遇到了挑战，因为特朗普政府试图在美国的经济和军事领域都作出巨大改变。班农希望利用自己的经济民族主义和贸易保护主义盟友替代这些全球化经济和军事精英。
作为特朗普政府首席战略师，班农很快遇到了强劲的对手。这些对手没有党派之分，特别是“以色列优先”集团一直在经济、政治和战略领域占据着不容忽视的地位。特朗普政府非但没有成为一个合作平台，反而演变成一个狼烟四起的战场。班农的经济战略还在襁褓当中就夭折了。
文章称，国会两党所有精英都团结起来只为打破特朗普和班农的计划。被斩去左膀右臂的特朗普试图重建权力结构，向军事精英张开了怀抱。
文章称，特朗普的后退带来了略显荒诞的现状：军事精英与“以色列优先”集团的新自由主义者和国会的黩武主义者拥抱在一起。经济民族主义者与新自由主义者长达8个月的内斗告一段落，如今“以色列优先”集团和全球化主义者联手军事精英掌控了大权。
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