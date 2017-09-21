“海上联合-2017”演习彰显中俄互信

俄媒称，俄太平洋舰队发言人弗拉基米尔·马特维耶夫说，在“海上联合-2017”演习框架内，中俄军人将首次演练救援假想遇险潜艇艇员。
据俄罗斯卫星通讯社9月20日报道，马特维耶夫说：“参演舰艇人员将与俄太平洋舰队海军航空兵协作完成对在约50米深处坐底‘遇险’潜艇的搜索。他们将借助直升机和快艇探测自行离开假想遇险潜艇的艇员。”
报道称，借助于无人驾驶的水下航行器对潜艇进行检查后，人员被深潜救生艇疏散。之后将对“伤员”实施医疗救助，将进行治疗性再加压和减压。
另据俄罗斯卫星通讯社9月19日报道，俄太平洋舰队发言人马特维耶夫说，“海上联合-2017”导演部在符拉迪沃斯托克开始图上推演演习情节，以便之后在海上实施。
马特维耶夫称：“俄海军副司令亚历山大·费多坚科夫和中国海军副司令员田中批准了实施演习的战斗号令。下达战斗号令后，导演部和战术群指挥部立即开始图上推演演习情节，以便中俄舰艇之后在海上实际实施演习计划。”
报道称，海上阶段演习将于9月22日至26日在日本海及鄂霍次克海南部海域展开。参加演习的有来自太平洋舰队和中国海军的十余艘舰艇和潜艇、两艘深潜救生艇、4架反潜机和4架舰载直升机。
此外据俄罗斯《红星报》9月20日报道，中国海军舰艇编队9月18日抵达符拉迪沃斯托克。在码头举行的欢迎仪式上，俄海军副司令亚历山大·费多坚科夫和中国海军副司令员田中致辞。
费多坚科夫指出：“今年举行的‘海上联合’演习具有独一无二的特殊性。它在我国东西两端的边境地区举行。7月，两国海军在波罗的海锤炼技能，而且这是中国军舰首次进入俄西部边境，如今紧张的演习即将在日本海和鄂霍次克海展开。”
费多坚科夫说，6年来，中俄两国海军成功地在黄海、东中国海、地中海和南中国海举行了演习，如今俄方又首次邀请中方在鄂霍次克海联合演习。他说：“我们向全世界展示了彼此间的互信、友谊和应对全球各地出现的各种威胁和风险的能力。”
中国海军副司令员田中指出，继今年7月在波罗的海完成第一阶段联演任务后，第二阶段参演兵力规模更大、编成更多元、科目更复杂，演习的综合性、联合性、实战性明显增强。
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