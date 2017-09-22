李显龙：国家间不时经历波折在所难免

新加坡总理李显龙昨天结束对中国的三天正式访问。他总结时说，新加坡和中国的双边关系稳固良好。而两国领导人也期待往前看，让关系再向前迈进。
李显龙在访问的最后一天来到福建厦门。他参访了企业，并与中共福建省委书记尤权会面。
据新加坡新传媒新闻报道，李显龙在接受随行的新加坡媒体访问时说，两个不同国家时不时经历波折在所难免。
李显龙表示：“部分原因是我们是两个不同的国家，因此利益绝不会完全一致。当然还有另一个原因是我们在东南亚是一个种族多元的国家，从中国的角度来看，新加坡是一个不同的国家，但同样也是跟中国文化最相似的。我们要抓住文化方面的优势，同时也要保持特有的身份，清楚明白我们拥有多元种族社会，不是华人社会，我认为这是我们需要长期处理的课题。”
高级别交流是新中关系重要基石。被问及和中国领导人在会面时是否有默契和擦出火花，李显龙回答说：“默契不错，不需要有火花。因为我们跟中国领导人会面交谈已经很次了。比如，习近平主席他以前在厦门的时候，也曾经访问过新加坡，所以有一种亲切感。当我们有机会交流的时候，尤其是吃饭的时候，彼此可以比较放松地谈。那我们可以去把自己的意见比较坦率的，比较不拘束地讲出来。那彼此间我看无形中会形成一种默契。”
李显龙说他这次也带了较年轻的部长随行，以继续培养与中国的关系。
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