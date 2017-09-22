中国打击网络安全威胁：动员网民共筑网络安全防线

俄媒称，近年来网络攻击以及其他网络犯罪数量不断上升的中国，准备动员占全球网民五分之一的所有本国网民共筑网络安全防线，国家互联网信息办公室副主任杨小伟在北京不久前举行的网络安全会议上表示。
据俄罗斯卫星网9月21日报道，杨小伟说，为了更好地发挥公民打击网络威胁的作用，网信办将在学校、企业和国家机关启动网信普法活动。网信办同司法部和教育部一起进行的此次活动的第一阶段，已经或将在清华等13所高校开始。
报道称，尽管近年来中国通过了不少旨在提升保护网民个人信息能力的措施，与会专家对网络犯罪率以及各种网络攻击数量的不断上升仍感到遗憾。因此中国号召全民共建网络安全，帮助政府及时查获网络犯罪——看这是否是未经授权干扰计算机网络还是遭病毒攻击。中国专家越来越经常强调，世界进入了新的时代，其特点就是网络武器水平的不断提高以及防范它们的武器的不断发展。首先要对重要的基础设施进行额外的保护。
中国著名网络安全公司奇虎360创建者周鸿祎说，去年的调查结果表明，目前因网络犯罪而造成的损失达3万亿美元，到2021年这一数字将升至6万亿。专家们指出，除了网络金融犯罪外，其他国家针对中国的网络武器的水平也在提高。
报道称，中国近年来越来越积极地呼吁国际社会在网络安全领域开展合作。其中，中国专家提议成立网络武器防扩散国际委员会。攻击网络的技术有可能被恐怖分子利用，因此中国专家呼吁联合国设立能够控制这种武器扩散的机构，是非常合理的。
复旦大学美国研究中心副研究员汪晓风在接受采访时表示，中国的立场是任何外国网络攻击都是非法、不可接受的。政府也宣誓，绝不会从事这样的行为。如果中国遭遇外部网络攻击，中国就会秉持维护网络主权不受外部干预的原则，切断某些非法信息的传播。与西方国家相比，中国更有能力处理一些突发事件，在技术层面，中国的准备更为充分。
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