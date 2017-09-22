外交四处碰壁 美国地位下降

美国世界政治评论网站9月12日发表美国史汀生中心前主席兼首席执行官埃伦·莱普森的文章《美国外交在国内外几条战线上处于守势》称，美国外交正处于艰难时期。在全球最大的两个挑战朝鲜和叙利亚问题上，美国没有获得任何轻而易举的成功。与此同时，国务卿雷克斯·蒂勒森改革国务院的努力可能削弱国务院在全球代表美国领导地位的能力。
文章称，如果对美国全球地位的下降有所怀疑，那么朝鲜危机就提供了一些令人不安的证据。虽然特朗普多次公开威胁，朝鲜仍无惧压力，继续追求其战略目标。
文章称，叙利亚问题也同样不容乐观。特朗普政府给自己的叙利亚政策找了许多理由：让俄罗斯领导，这样美国就能将注意力放在其他地方；先专注于反恐目标，以后再谈政治解决叙利亚问题。特朗普团队经过一番艰难困苦才了解到，与叙利亚反对派的合作混乱不堪、毫无结果。但为这个“该死的问题”设定过于雄心勃勃的目标也无法令人满意。当叙利亚问题被提交联合国审议时，俄罗斯就拥有了巨大的影响力。
在8月底的国会听证会上，蒂勒森宣布，他将通过裁撤一些特殊利益办公室或将一些职位整合并入国务院现有机构，将现有的70个特别代表职位削减一半以上。
文章称，许多前外交官都支持裁撤特别代表的做法，长期以来，这些职位削弱了国务院地区事务或特定职能部门的职业外交官的权力。外交政策界也可能支持蒂勒森的做法，即精简国务院的决策机构并裁撤一些低效的部门。大西洋理事会发布的一份有关国务院改革的最新报告似乎有意寻找与蒂勒森改革方案的共同点，尽管这个行动早在2016年大选之前就已启动，它反映出许多外交政策专家的观点。他们担心，大幅削减开支将削弱国务院的能力。
文章称，分割而不是整合外交领域的核心活动，似乎带来了新的问题。希拉里·克林顿曾在雾谷（指代美国国务院——本网注）重申，国务卿是美国政府外交事务的最高官员。尽管这个目标也许很难实现，但蒂勒森过于收窄了外交的目的和作用。或许他认为，这样做可以让他将精力集中在大事上。但美国外交仍需发挥许多次要的作用，而目前的一些观点只会让这项工作变得更难。
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