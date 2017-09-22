中国开通世界最快高铁：平均时速达350公里

外媒称，中国21日再度推出世界上最快的子弹头列车，北京至上海高铁平均时速达350公里。
据印度网9月21日报道，“复兴号”将在短短4小时30分钟内跑完从首都北京到上海的1200多公里路程。
报道称，该子弹头列车于9月21日开始运行，上午9点离开北京南站驶往上海。共有7对列车投入运行。
报道称，子弹头列车将把京沪两地间旅行时间缩短一个小时以上。它的平均时速为350公里，最高时速400公里。其能源消耗量比前款车型要更少。
报道称，该子弹头列车的尖端监控系统会在紧急情况下自动使列车减速。它有远程数据传输系统监控其速度，实时运行。新的子弹头列车有更加先进的“碰撞吸能装置”。
此外，为了方便乘客，车厢内实现WiFi全覆盖并有电源插座。
另据法新社9月21日援引新华社报道称，中国铁路公司官员称：“这些车次特别受欢迎，车票已经全部售罄。”
京沪两大都市之间的铁路线是中国最繁忙的线路之一，每年运送旅客总共超过1亿人次。
报道称，中国的高铁网是世界最大规模的高铁网，被视为中国先进科技的象征。
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