中国巩固在拉美地位：源于发展需求 而非地缘政治野心

俄罗斯战略研究所网站9月20日刊登《中国巩固在拉美的地位》一文，作者安德烈·希什科夫在文章中称，巴拿马总统巴雷拉与中国外长王毅9月17日出席了中国驻巴拿马使馆揭牌仪式。中国与巴拿马在今年6月建立外交关系。
文章称，过去17年来，中国成为仅次于美国的拉美第二大贸易伙伴，是一系列拉美国家的主要投资者，与智利（2006年）、秘鲁（2010年）和哥斯达黎加（2011年）签署了自贸区协定。
中国在拉美的活跃度令美国深感不安，因为北京已变成华盛顿在该地区的强劲竞争对手。一些美国专家认为，中国危及美国在西半球的战略利益，动摇美国的金融霸权。
文章称，中国对拉美的扩张首先是源于国内发展的需求，而非地缘政治野心。中国对拉美的主要兴趣在于，确保获取北京继续发展经济所必需的自然资源和农产品的渠道。
中国在拉美的战略目标似乎是借助现代化公路和铁路将矿产地、农田与海港连接起来。正是为此，中国在拉美设计了若干大规模基建项目，包括连接秘鲁太平洋沿岸地区与巴西大西洋沿岸地区的跨大陆铁路。
文章称，尽管中国大力朝拉美挺进，但美国依旧在与拉美的贸易中占据首位，并且美拉贸易额是中拉贸易额的好几倍。拉美国家商品在中国进口里仅占比约7%，在作为中国商品销售市场上，拉美也明显落后于北美、亚洲和欧洲。
然而，中国在未来十年仍将是拉美最重要的贸易和投资伙伴之一。尽管中国经济增长略有放缓，它依旧需要来自拉美的原料和农产品供应。
鉴于此，北京继续在拉美定下雄心勃勃的任务：计划到2025年将与拉美的贸易额提高至5000亿美元。北京在未来十年还有意再向拉美投资2500亿美元。中国还决定向一些专项基金再拨款350亿美元，拉美国家可从这些基金里获取落实各种基建项目的资金。
文章称，凭借自身地缘政治位置，巴拿马将在北京的拉美战略中扮演特殊角色。中国现在就是仅次于美国的巴拿马运河第二大用户，是巴拿马科隆自贸区的最大商品供应方。中巴建交将为发展双边关系和巩固中国在整个中美洲的地位提供新助力。
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