中俄海军实兵演练炮击和救援

俄媒称，俄太平洋舰队发言人弗拉基米尔·马特维耶夫9月23日说，中国人民解放军海军和俄太平洋舰队舰艇在“海上联合-2017”演习期间进行了海上炮击演练。
据塔斯社9月23日报道，马特维耶夫说：“由俄太平洋舰队旗舰‘瓦良格’号导弹巡洋舰、‘特里布茨海军上将’号反潜驱逐舰、导弹驱逐舰石家庄舰、导弹护卫舰大庆舰组成的俄中海军战术舰艇编队对海上及空中目标进行了实弹炮击。”
报道称，两国海军官兵摧毁了模拟敌方舰船及飞机的目标。演习司令部对炮击情况评价为优秀。
马特维耶夫说：“参演的舰艇官兵继续执行了上级下达的海上任务并按照既定任务完善各项战斗准备工作。”
据塔斯社9月23日报道，俄太平洋舰队发言人马特维耶夫9月23日说，中俄海军官兵在“海上联合-2017”演习期间首次演练了对坐底的潜艇实施联合救援。
马特维耶夫说：“海上阶段演习期间，‘伊戈尔·别洛乌索夫’号救援船和援潜救生船长岛船在俄太平洋舰队飞机协助下对‘失事’沉入水下50米海底的潜艇实施了搜索。”
他说：“搜救人员在用无人水下装置对目标进行勘察之后，用深水救援装置救出了‘失事’潜艇内的人员。救援人员在救生船上对伤员进行了前期救治，随后对其进行了加压和减压治疗。”
报道称，俄海军副司令亚历山大·费多坚科夫和中国海军副司令员田中高度评价了救援行动。
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