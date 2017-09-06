“下金粪的牛”和德国的“环保DNA”

西班牙《国家报》网站9月23日发表安娜·卡瓦霍萨的文章《下金粪的牛》称，德国的再生能源技术变得越来越有竞争力。
文章称，20世纪90年代中期，维尔德波尔茨里德还是德国南部一个普通的小镇，镇里的居民不是牧民便是办事员。这里没有工作机会，年轻人纷纷迁移到城市。忧心忡忡的居民们聚集起来，写下一份长长的名单，上面是市镇发展必需的各种设备……这个愿景估计需要两到三代人的努力才能实现，然而十年后，因为可再生能源的发展，他们的所有梦想都变成了现实。
文章称，维尔德波尔茨里德进行了一场能源革命，富裕了乡民，同时让世界钦佩。这个靠近奥地利的德国小镇变得远近闻名，因为它通过投资可再生能源，生产出比自身消费量高7倍的能源。这一切的实现得益于推广清洁能源和允许小生产商将多余能源以高价出售给能源网络的法律。德国提倡通过可再生能源的发展切断对化石燃料的依赖，已经成为应对气候变化政策的全球榜样。
文章称，维尔德波尔茨里德创造的非同寻常的真实的寓言说明，保护环境的理念已经成为很多德国人的DNA。回收垃圾、骑车出行、吃有机食品、反对核电等行为早就不是德国生态保护者的特有方式。这也解释了为什么强大的绿党因为破坏性的成功而经历着低潮。现在事实上所有党派都赞成环保理念。
维尔德波尔茨里德的牧场主生产的一种著名阿尔卑斯山奶酪，畅销欧洲各大市场。除此以外，因为可再生能源，镇里的很多人有了对他们的生计至关重要的第二收入。利用奶牛粪便发酵提取的能源以及风车和太阳能电池板生产的能源销售占到他们收入的80%。
文章称，太阳能和风能完善了维尔德波尔茨里德居民的供电系统，同时有一家合资企业与镇里2600名居民合作。根据德国在2000年颁布的可再生能源法，居民生产的清洁能源的销售价格得到了保障。去年维尔德波尔茨里德的居民表示，他们通过销售多余的能源赚了600万欧元。
企业人士表示，默克尔作出了停止核电、推动可再生能源发展的决定，如今可再生能源变得越来越有竞争力，看到它能赚钱，发展这一新能源也已经成为全民共识。
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