中国驻吉布提解放军首训实弹射击

新媒称，中国驻吉布提保障基地当地时间9月22日上午首次利用驻地国靶场组织实弹射击训练，探索海外驻军组训模式，提升部队高温高湿高盐高辐射条件下武器综合运用和遂行多样化军事任务能力。
据新加坡《联合早报》网站9月24日报道，当地时间9月22日上午8时许，全副武装的数十名官兵乘战车刚一抵达吉布提国家宪兵训练靶场，就进入状态，搭设临时指挥所、射击警戒等动作紧张有序展开。
训练中，全体参训官兵顶着近40摄氏度的高温，先后使用手枪、自动步枪、狙击步枪、车载并列机枪，位于不同距离对固定目标进行实弹射击训练。
据报道，此次野外实弹射击是中国驻吉布提保障基地着眼尽快形成综合保障能力，组织官兵第一次走出营区开展实战化训练，严格按照“人人都是战斗员”的要求展开，突出使命任务，突出实战实训，突出专攻精练，重在检验部队前期“带枪生活训练”成果，锤炼官兵战斗作风和过硬军事技能。
报道称，中国人民解放军驻吉布提保障基地部队进驻营区仪式于当地时间今年8月1日在基地营区举行。这标志着中国首个海外保障基地建成和投入使用。
中国军事专家尹卓表示，中国在吉布提基地设立的只是后勤保障设施，而不是作战设施，目的是维护该地区的和平稳定。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost