女副校长与学生对骂被免:老师不当了也不惯着你

滚你X了X的，你骂谁呢？
我XX这是负责任，你呢？
你懂个P
……
你能想象吗？
这组怒火中烧的对话双方
一个是副校长，一个是学生。
近日，齐齐哈尔一名女副校长，在课堂上与学生对骂的视频火了。
视频中，副校长多次爆粗口“×你妈”，男生也不甘示弱，爆粗口回骂。其间，不断有学生上前劝架。事发后，当地教育局介入调查，工作人员称该女副校长已被免职，并从学校调离。
泰来县教育局发布情况通报
据了解，该副校长张某某2017年8月起在第二中学任职。
9月15日上午9时30分、县第二中学第二节下课期间，在教学楼二楼维持课间走廊秩序时，纠正四年三班学生于某某在走廊大声喧哗行为，于某某未予理会回到教室。
随后，张某某来到学生于某某班门口让其出来。随后发生语言冲突，并导致激烈对骂，当日下午，该冲突视频在网络上传播。在社会上造成恶劣影响。
县纪委认为副校长张某某存在辱骂学生、侮辱学生人格尊严行为，依据相关规定，决定对此次事件的相关责任人做出如下处理。
给予张某某党内严重警告处分，建议县教育局作出免去其副校长职务、调离第二中学的组织处理。追究第二中学党支部书记兼校长直接领导责任，给予党内警告处分。追究分管全县师德师风工作的教育局副局长领导责任，给予诫勉谈话处理。
听听网友咋说的？
知情人说她为人正直，但脾气也是众所周知。“（张某某）副校长从来到二中这些年来一直都一步一个脚印，人品正直，这是公认的，就是因为这样负责任的教师，敢管别人不敢管的事，才会让二中在歪风邪气中不受影响，”
还有人称“张老师人很好，但脾气是众所周知的，愿各位不要在不知情的情况下武断下结论。”
有网友力挺老师
骷髅教教主：当老师的一般都能控制住自己的情绪，不太会失态。而这个老师也说了大不了不当这个老师了，可想这个学生说了什么话，过分到严重刺激了老师的心理。而现在却有人护着这种孩子，这样只会让他更猖狂，以后难免出事。怎么着也得给他个留校察看的处分吧。
鹿可人er：这么说吧我听见老师说了一句“我就让你靠边站你凭什么警告我”，老师不可能无缘无故让学生靠边站，这学生本来口气就不好， 要搁你身上你气不气。
XING_shiqiang：我支持副校长的行为，都敢说老师不当了就不惯着你！没逼急了一个成年人会这样儿么？都别站着说话不腰疼，人要指你鼻子骂的时候你啥反应？估计早就上手了。
周婷姐姐ayy：我入职一个月以来，才知道有些学生是真可恨，说着他不让他干嘛，他就故意干嘛，让他上课不许吃零食，话音还没落，就往嘴里又塞了一口，老师骂人不对，呵呵了，你越忍着，学生就越登着鼻子上脸，我只能说，是一个正常老师都不会跟老实孩子，好孩子着急生气，能把老师气成这样，这孩子也无药可救了。
也有网友认为即便学生做得再过分，老师也不能骂人。
Master-YanZ：学生再浑，老师不能如此骂人。
北极n22：一个控制不了自己情绪的老师，是位不合格的老师。一位不尊敬自己老师的学生，不值得被人尊重。
我想要一个么么哒：想想那个时候我们高中老师能够不带脏字的把你从头骂到尾！
这事，你怎么看？
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