中国驻新加坡使馆发布《中国公民安全文明狮城行》手册

国庆中秋双节即将来临之际，为了让中国游客平安、顺利、愉快游狮城，中国驻新加坡使馆和中国驻新加坡旅游办事处22日在新加坡樟宜机场联合发布了《中国公民安全文明狮城行》手册。
手册分为花园城市新加坡、行前准备、入境须知、交通安全、户外安全、民俗禁忌、文明出游、平安出游、健康出游和严守法规十部分。纸质版拟通过航空公司、旅行社、机场、景点等协助发放，电子版可在中国驻新加坡使馆和中国驻新加坡旅游办事处网站、微信公众号下载。
中国驻新加坡使馆临时代办房新文介绍，根据新加坡旅游局的统计数据，今年上半年仅中国内地访新游客已达155万人次，居外国游客赴新旅游人数第一位。尽管新加坡法治、治安总体较好，但随着中国游客数量的增加，涉及旅游安全、文明方面的问题还是会不时出现，使馆在实际工作中遇到和处理了很多类似案例。
房新文说，使馆发布这本手册是预防性领保的具体体现。今后中国驻新加坡使馆将在预防性领保方面采取更多做法，包括以手册为基础加强对赴新中国公民的宣传和引导，挖掘和利用当地资源为领保服务，重点做好法律为领保服务的工作等。
中国驻新加坡使馆参赞兼总领事王家荣、中国驻新加坡旅游办事处主任刘晓惠、新加坡旅游局署长苏小强、樟宜机场集团高级副总裁林长发以及多家航空公司、旅行社、媒体负责人出席手册发布仪式，当天乘坐中国东方航空公司航班刚刚抵新的部分中国游客也参加了活动。
在场各方人士对手册给予高度评价。苏小强称赞手册推出及时，内容丰富，图文并茂，简洁实用，有利于让中国游客更加平顺、愉快地在新加坡旅游。新加坡明鼎国际旅游有限公司市场经理高琨表示，这本手册概括了他们需要向游客解释的所有问题，非常方便实用。（新华社）
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